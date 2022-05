Wszystko, co musisz wiedzieć o Wings for Life World Run 2022

To bieg inny niż wszystkie, wyróżniający się unikalną formułą, który odbędzie się jednocześnie na całym globie, w tym samym czasie – niezależnie od pory dnia w danym miejscu. Światowy Bieg to nie tylko 7 lokalizacji Biegów Flagowych. To także dziesiątki tysięcy ludzi biegnących indywidualnie, na własnych trasach, albo wspólnie - wszyscy z Aplikacją. Zrobią to we wspólnym celu. Będą zbierać pieniądze na badania mające na celu wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Pobiegną dla tych, którzy nie mogą. O tym, jak śledzić ten bieg oraz po co to wszystko, przeczytasz tutaj – w kilku punktach.

zamieni się w multimedialne centrum kibica. Jej głównym elementem już tradycyjnie będzie transmisja telewizyjna – po raz pierwszy z polskim komentarzem - obejmująca to, co dzieje się we wszystkich lokalizacjach Biegów Flagowych oraz w wybranych miejscach, gdzie ludzie grupowo pobiegną z Aplikacją. Kibice w Polsce usłyszą głos Oswalda Rodrigo Pereiry i gości specjalnych, którzy odwiedzą jego studio komentatorskie. Strona umożliwia też obserwowanie rywalizacji w czasie rzeczywistym. Po numerze startowym lub nazwisku można łatwo znaleźć uczestnika, którego chcemy obserwować i przez cały czas mieć podgląd na to, czy już ukończył bieg, czy jeszcze przebywa na trasie. To dobre miejsce, żeby obserwować rywalizację na szczycie i faworytów biegu.

Celem Wings for Life World Run jest zbieranie środków na działalność Fundacji non-profit Wings for Life. Oznacza to, że 100% wpisowego, jak również dobrowolnych datków, które mogą być wpłacane przez kibiców, widzów i fanów, trafia na badania naukowe mające przybliżyć nas do wynalezienia metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Jest to uraz, którego codziennie doświadcza wiele osób (rocznie ponad 250000 na całym świecie) i codziennie każdemu z nas może się on przytrafić. Przeczytajcie