Wings for Life World Run 2022, Poznań – rejestracja ruszyła!

Wings for Life World Run Podcast Dołączcie do Wings for Life World Run i …

Wings for Life World Run to największa impreza biegowa na świecie, która na całym globie odbywa się jednocześnie - niezależnie od strefy czasowej, pogody, czy sposobu uczestnictwa (indywidualnie, lub na wspólnej trasie z innymi biegaczami). W przeciwieństwie do innych imprez, tutaj nie ma określonego dystansu, jaki należy pokonać. Wszyscy – niezależnie od stopnia wytrenowania - uciekają przed poruszającym się ze stałą, stopniowo zwiększającą się wraz z upływem czasu prędkością Samochodem Pościgowym. Może być wirtualny (w biegu z Aplikacją), bądź realny (w Biegach Flagowych). „Łapie” on uczestników i w ten sposób kończy ich bieg. Wynik każdej osoby trafia do globalnego centrum kontroli biegu i na globalną listę rezultatów. Wings for Life World Run wywraca do góry nogami wszystko to, co znane nam jest z tradycyjnych biegów. W odróżnieniu od nich, tutaj zwycięzcy finiszują jako ostatni!