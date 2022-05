Poznań, Polska, Świat – znów pobiegli dla tych, którzy nie mogą

„Celowałam w znacznie krótszy dystans, może 30 km, może maraton, a dołożyłam do tego ponad 10 km, niesamowite! Ten bieg dodaje energii, każdy wyciska z siebie więcej niż przypuszczał. Ale niesie też to, że biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Ta świadomość dodawała mi sił na ostatnich kilometrach” – mówiła niezwykle zmęczona, ale i szczęśliwa

„Celowałam w znacznie krótszy dystans, może 30 km, może maraton, a dołożyłam do tego ponad 10 km, niesamowite! Ten bieg dodaje energii, każdy wyciska z siebie więcej niż przypuszczał. Ale niesie też to, że biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Ta świadomość dodawała mi sił na ostatnich kilometrach” – mówiła niezwykle zmęczona, ale i szczęśliwa Patrycja Talar , zwyciężczyni z Poznania. Wynik 53,4 km dał jej drugie miejsce na świecie za Niną Zariną , która w Kalifornii z aplikacją przebiegła 56 km.

Było kolorowo, było biegowo, było - po prostu super! Sprawdź, co działo się na trasie Wings for Life World Run w Poznaniu w 2022 roku.

„To nie tak, że ja wygrałem w Poznaniu. To my wygraliśmy! Publiczność w tym roku była największa. Super doping. Zabrakło niewiele, tempo było zabójcze, ale trasa trudna, sporo podbiegów, a ja jeszcze nie tak dawno biłem rekord Polski na 95 km. Mówi się trudno. I tak jest super, a za rok znów spróbuję” – powiedział Nożyński.

© Joerg Mitter for Wings for Life World Run

© Baptiste Fauchille for Wings for Life World Run

© Marjan Radovic for Wings for Life World Run

© Hans Herbig for Wings for Life World Run

© Phil Gale for Wings for Life World Run

© Fredis Benitez for Wings for Life World Run

© Hans Herbig for Wings for Life World Run

© Filip Nagy for Wings for Life World Run

© Samo Vidic for Wings for Life World Run

© Adrian Pehrson for Wings for Life World Run

© Samo Vidic for Wings for Life World Run

© Matthias Heschl for Wings for Life World Run

© Naim Chidiac for Wings for Life World Run

© Jose Duch for Wings for Life World Run

© Ken Leanfore for Wings for Life World Run

© Matthias Heschl for Wings for Life World Run

© Marc Müller for Wings for Life World Run

ze Szwecji (92,1 km). Należy jednak pamiętać, że tamte wyniki są nieporównywalne z obecną edycją, bo w 2019 roku zmieniono przepisy i Samochód Pościgowy jedzie szybszym tempem. Wyniki ponad 70 km stały się praktycznie nieosiągalne, a czas biegu mężczyzn skrócił się z ponad 6 do ok. 4 godzin.

