Świat znów pobiegł dla tych, którzy nie mogą. Poznań i Polska na medal!

„Człowiek ma nadzieję i jest niezniszczalny. Ja do końca wierzyłem. Powiedziałem sobie: spokojnie Dariusz, musimy to ogarnąć do końca według twojej taktyki” – mówił o momencie, kiedy w okolicach 30. kilometra debiutujący w Światowym Biegu mistrz Polski w maratonie Błażej Brzeziński wyprzedził go i zostawił z tyłu. „Zawsze można stanąć i powiedzieć: nie poddawajcie się, walczcie do końca, dopóki walczycie jesteście w grze. To łatwo powiedzieć, ale pokazać to na trasie, pokazać, że ma się mandat do tego, żeby to mówić, to już jest cięższe. Dziś o to zawalczyłem” – opowiadał o swoim biegu pięciokrotny już lokalny zwycięzca Wings for Life World Run w Polsce.