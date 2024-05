Ćwierć miliona uśmiechniętych biegaczy, Polacy znów w czołówce!

"Bardzo, bardzo się cieszę! Od tego biegu zaczęło się moje szybsze biegnie, dlatego zawsze będzie w moim sercu i będę w nim próbowała swoich sił. Oczywiście pobiegłam dla tych, którzy biegać nie mogą, ale też dla tych wszystkich, którzy z różnych powodów przestali wierzyć w siebie. Uwierzcie! Złe chwile mijają i nie dajcie sobie powiedzieć, że czegoś nie zrobicie, że to dla was koniec kariery" - mówiła po biegu Stelmach. "Mam nadzieję, że udowadniam, że wiek to tylko liczba i trzeba mierzyć wysoko i nie bać się realizować swoich celów".

„Dla nas, ludzi na wózkach to jest coś wyjątkowego. Poza atmosferą, o której mówią wszyscy, to jest realna nadzieja, że kiedyś będziemy mogli wstać z wózka, albo zmieni się komfort naszego funkcjonowania np. poprzez powrót czucia w kończynach” – słowa Anny Płoszyńskiej , zwyciężczyni z Poznania w rywalizacji na wózkach (20,3 km), brzmią wyjątkowo mocno. Płoszyńska złamała rdzeń kręgowy jako nastolatka podczas obozu sportowego, ale dzięki wielkiej sile charakteru i wsparciu rodziny nie załamała się, żyje aktywnie – skończyła studia medyczne, została wicemiss świata na wózku, pracuje jako technik dentystyczny, jest w kadrze narodowej pływaków. „Trzeba znaleźć w sobie energię do działania, wypadek to nie koniec świata. Ten bieg tę energię daję, jeśli jesteś na wózku, przyjedź, spróbuj, warto!” – dodaje Płoszyńska.

Pierwszy raz w tym roku w Poznaniu wystartował na wózku Jan Folga , który jest sparaliżowany po wypadku na motocyklu enduro. „Mam porównanie, bo trzy tygodnie temu byłem na maratonie w Krakowie. Tam powaga, cisza przed statrtem, skupienie na wyniku. Tu meksykańska fala, śpiewy, radość, entuzjazm. Atmosfera jest fenomenalna, wystarczy być i poczuć ten wibe” – mówi Folga, który, jak Płoszyńska, miał to szczęście, że znalazł w sobie siłę by po wypadku pozostać aktywnym. Jak tego dokonał? „Ograniczenia są tylko w naszych głowach, najważniejsze to wyjść ze strefy komfortu. Wyjść z domu, spróbować czegoś, co pozwoli nam się zaangażować. Sport to czasem najlepsza opcja. To naprawdę pomaga” – dodał Folga.

