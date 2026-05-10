Ambasadorzy Wings for Life World Run: „Zastrzyk pozytywnej energii”

Adam Małysz

Kierowca Samochodu Pościgowego, były skoczek narciarski

Czuję dumę z tego, jak ten bieg się rozwinął. Tutaj biegną wszyscy – zawodowcy, ci co chcą pobijać swoje rekordy, ale też ci, którzy chcą po prostu wspierać badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. To jest wspaniałe, że wszyscy dajemy z siebie wszystko, żeby w przyszłości znaleźć to cudowne lekarstwo, żeby ci, którzy nie mogą, mogli pobiec z nami. Niejednokrotnie pytano mnie, czy siedząc za kierownicą Samochodu Pościgowego już którąś edycję, nie nudzę się. Tam się dzieje tyle, że nie ma czasu się nudzić. Jesteśmy tu po to, żeby pomagać.

Myślę, że z Bartkiem Topą tak fajnie się uzupełniamy od dwóch lat, że chyba nie mógłbym niczego dodać do ścieżki dźwiękowej w apce Wings for Life World Run. No może na pewno to, żeby zapisali się za rok, a my spróbujemy przygotować jeszcze lepszą wersję, żeby jeszcze lepiej „leciało” im się w Światowym Biegu za rok!

Damian „PLKD” Kornienko

streamer EA FC, biega dzięki Wings for Life World Run

W tym roku trochę pokonała mnie nowa trasa, okazało się, że na początku było więcej podbiegów niż poprzednio i zaliczyłem jedynie 7 km, ale i tak jestem zadowolony, liczy się przede wszystkim udział.

Pierwszy raz w Poznaniu na biegu byłem dwa lata temu, ale wtedy nie startowałem, tylko się przyglądałem. Atmosfera mnie urzekła, zaraziłem się pozytywną energią. Dzięki temu sam spróbowałem i zacząłem ruszać się, truchtać i w końcu biegać. W kolejnej edycji, w 2025, już wystartowałem. Można więc powiedzieć, że biegam dzięki Wings for Life World Run! Idea biegu jest wspaniała, medycyna idzie do przodu i naprawdę mocno wierzę, że wysiłki podejmowane przez lekarzy dadzą w końcu efekt i leczenie przerwanego rdzenia kręgowego stanie się możliwe. Cieszę się, że mogę dołożyć cegiełkę do tego szczytnego celu. Polubiłem bieganie, to dobra odskocznia od codziennego życia, a czasem też dobry sposób na zwiedzenie nowych miejsc.

Joanna Jóźwik

Lekkoatletka, medalistka ME na 800m, olimpijka, dziennikarka sportowa

Miałam na sztywno zaplanowane, że biegnę 15 km, bez względu na to, czy Adam mnie dogoni, czy nie. I powiem wam, że bardzo trudno było mi zejść z trasy, była tak wspaniała atmosfera, słyszałam od wszystkich dookoła słowa otuchy „Dawaj, dasz radę!”, to był jakiś obłęd, ale tym razem postawiłam kropkę na tych 15 km.

Atmosfera w Poznaniu oczywiście, jak zawsze, wspaniała, tylu uśmiechów na trasie, radości, pozytywnej energii, nie ma nigdzie indziej. To, co mnie uderza w porównaniu z pierwszą edycją, gdy startowałem w Wings for Life World Run, to chyba też kibice – widać wielkie zainteresowanie, dziesiątki zabawnych, niesamowitych plakatów i napisów dopingujących na trasie. Kiedyś Wings for Life był nowością, biegacze nie za bardzo wiedzieli, co chodzi w takim biegu bez mety. A teraz, to jest szał, niesamowite wydarzenie na mapie biegowych imprez. Fajnie, że taka impreza jest co roku w Polsce.

Ten bieg to jest celebracja, że możemy się ruszać i komuś w ten sposób pomagać. Cieszymy się, że jesteśmy radośni i uśmiechnięci i przekazujemy to innym. Niesamowita sprawa.

Łukasz Czepiela

Pilot akrobacyjny i wyścigowy, mistrz świata Red Bull Air Race w klasie Challenger

Do tegorocznego biegu przystąpiłem bez specjalnego przygotowania, bo biegałem ostatnio głównie z wózkiem dziecięcym, sporo działo się też u mnie zawodowo. Ale i tak jestem zadowolony, przebiegłem 14,3 km w towarzystwie Tadka Błażusiaka i Andrzeja Bargiela. Ja byłem dla nich kotwicą, wyznaczałem tempo, pewnie beze mnie pobiegliby lepiej, ale uznali, że jednak towarzystwo jest ważniejsze (śmiech).

Nie jestem wielkim fanem biegania, choć oczywiście staram się być w formie, jako zawodowy pilot, ale jak przyjeżdżam do Poznania, to wasze niesie mnie energia innych biegaczy. Pamiętam, że kilka lat temu pobiłem swój rekord 19 km, bo mocno podholowała mnie Asia Jóźwik.

Zawsze z Poznania mam dobre wspomnienia, jest tutaj taka dawka energii, że mam podładowane akumulatory na kilka miesięcy.

Tadeusz Błażusiak

Legenda motocyklowego enduro, 6-krotny mistrz świata

Biegniemy dla tych, którzy nie mogą i wszystko jasne. Idea tego biegu jest tak fenomenalnie prosta, że właściwie nie trzeba nic dodawać. Cel jest bardzo bliski ludziom, bo brakuje nam wciąż tej technologii, która pozwalałaby leczyć przypadki przerwanego rdzenia kręgowego. Wierzę, że kiedyś w końcu uda się znaleźć rozwiązanie.

W moim sporcie trening biegowy i kondycja są ważne, ale w Poznaniu kluczowa jest atmosfera biegu. Mam okazję spotkać innych ambasadorów, moich przyjaciół. Tym razem biegłem razem z Łukaszem Czepielą i Andrzejem Bargielem i przegadaliśmy większość trasy. Na popularność biegu wpływa na pewno unikalna formuła. Nie trzeba kalkulować, tylko można cisnąć jak najmocniej w końcówce, gdy meta cię dogania.

Andrzej Bargiel

Skialpinista, zjechał na nartach m.in. z K2 i Mt. Everestu

W Tatrach na wysokości Morskiego Oka wciąż zima, więc dla mnie to jeden z pierwszych ciepłych sportowych dni w roku. Dotąd głównie nie zdejmowałem nart z nóg.

Super inicjatywa, jednoczymy się wokół słusznej sprawy, dla mnie to też przede wszystkim okazja, żeby spotkać się z innymi ambasadorami, zaprzyjaźnionymi sportowcami. Bardzo lubię tutaj być ze względu na atmosferę i cieszę się, że mogę zbić piątkę z innymi biegaczami na trasie.

Karol Zdęba

Twórca internetowy

W zeszłym roku postanowiłem nieco inaczej podejść do biegu i wykorzystując znajomość z Jankiem Folgą, niepełnosprawnym sportowcem, zdecydowałem się sam wystartować na wózku inwalidzkim. To było niesamowite przeżycie, przejechałem 5 km, ale przekonałem się jak wielkim wysiłkiem i wyzwaniem jest taki start. Po przejechaniu 1 km nie czułem już właściwie rąk, ale niosła mnie atmosfera i okrzyki innych biegaczy „Dawaj, nie poddawaj się!”. Nabrałem jeszcze więcej szacunku dla osób niepełnosprawnych, zmieniłem mocno moje podejście do nich. Duża dała mi znajomość z Jankiem, który pokazał mi, jak wygląda ten świat. Tym razem biegłem już tradycyjnie, zrobiłem 15 km, ale mijając osoby na wózkach miałem ogromny szacunek w oczach dla ich determinacji i wysiłku. Dla mnie idea biegu, czyli szukanie możliwości, żeby wszyscy mogli wstać z wózka, jest oczywista. Nie mogło mnie tu zabraknąć.

Wings for Life World Run to niesamowity bieg, bo nie trzeba się też na nic nastawiać. Nie musisz się stresować półmaratonem i maratonem, biegniesz po prostu ile możesz, i to jest piękne.