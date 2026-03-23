Ultramaratończyk Jo Fukuda o mądrym treningu i plusach biegania mniej

Bieganie może być proste, ale poprawa kondycji biegowej to wyzwanie. Jeśli jesteś na liście startowej biegu na 10 km, półmaratonu, maratonu lub jakiegokolwiek innego, prawdopodobnie zastanawiasz się, ile i jak trenować, aby być w gotowości na wielki dzień. Jakie treningi mogą sprawić, że będziemy szybsi i silniejsi, gdy on nadejdzie?

Aby się tego dowiedzieć i pomóc Ci odpowiedzieć sobie na te pytania, porozmawialiśmy z japońskim biegaczem długodystansowym i doświadczonym trenerem biegania Jo Fukudą. 35-latek trenował z legendą maratonu Eliudem Kipchoge i jest aktualnym rekordzistą świata w Wings for Life World Run , wyjątkowym globalnym wyścigu, w którym uczestnicy nie biegną w kierunku ustalonej linii mety, ale są ścigani przez poruszający się Samochód Pościgowy, który stopniowo eliminuje biegaczy na trasie.

W 2025 r. Fukuda przebiegł zdumiewający dystans 71,6 km, zanim został złapany, co stanowi najdłuższy dystans odnotowany w historii tego wydarzenia — po zmianie tempa, w jakim co pół godziny przyspiesza Samochód Pościgowy. Tutaj dzieli się swoimi spostrzeżeniami i poradami dla biegaczy, którzy mają już pewne doświadczenie, ale chcą przenieść swoją wytrzymałość i wydajność na wyższy poziom.

Wskazówka 1: Dlaczego konsekwentne, prawie codzienne treningi biegowe są lepsze od sporadycznych długich sesji?

W wywiadzie Fukuda wyjaśnia, dlaczego stały, niemal codzienny jogging często przewyższa wartością sporadyczne, długie biegi.

"Osobom, które potrafią już biegać na długich dystansach i ale chcą dotrzeć jeszcze dalej, zawsze powtarzam, że codzienny jogging jest niezwykle ważny" - mówi Fukuda. "Jest wiele osób, które przebiegają 30 lub 40 kilometrów podczas jednej sesji, a następnie odpoczywają, aby zregenerować siły".

"Zamiast tego zalecam konsekwentne bieganie co najmniej 12 lub 13 kilometrów każdego dnia. Robienie tego codziennie naprawdę pomoże Ci zbudować zdolność do biegania na dłuższych dystansach".

Wskazówka 2: Jak powiązać trening z tempem wyścigu?

Przygotowując się do wyścigu, ważne jest, aby łączyć różne rodzaje treningów. Ale według Fukudy jedno podejście jest kluczowe dla budowania naturalnego wyczucia tempa wyścigu: powtarzanie krótkich, szybkich interwałów.

"Mój ulubiony trening to 10-12 powtórzeń jednego kilometra" - wyjaśnia. "Biegam je w tempie szybszym niż wyścigowe, a właściwie znacznie szybszym. A osobno codziennie wykonuję długie, powolne joggingi".

Formułę biegania Fukudy można podsumować w prosty sposób: połącz krótkie, bardzo szybkie interwały z długimi, spokojnymi biegami.

"Kiedy połączysz te dwa elementy, krótkie i bardzo szybkie oraz długie i powolne, to średnie tempo, którego potrzebujesz do wyścigów, naturalnie się znajdzie" — mówi. Bieganie szybko w krótkich seriach i wolno na długich dystansach pomaga wszystko zgrać, gdy przychodzi czas na wyścig w tym pośrednim tempie.

Wskazówka 3: Trening siłowy nie wymaga karnetu na siłownię

Podczas gdy niektórzy eksperci od biegania zalecają chodzenie na siłownię kilka razy w tygodniu, Fukuda ma inne podejście.

"Tak naprawdę nie korzystam z maszyn ani sprzętu na siłowni" - mówi. "Chodzi bardziej o trening core. Ale jeśli nie wzmocnisz większych mięśni, będziesz polegać na mniejszych mięśniach, takich jak łydki, i stracisz moc".

Fukuda koncentruje się na ćwiczeniach ukierunkowanych na pośladki i tylne mięśnie ud. Według niego budowanie siły w tych kluczowych grupach mięśni poprawia wydajność biegu i pomaga utrzymać moc na długich dystansach.

Porada 4: Baw się dobrze, uzupełniaj paliwo i biegaj z innymi

Fukuda podkreśla, że czerpanie przyjemności z biegu jest tak samo ważne jak trening, gdy przygotowujesz się do imprezy, na przykład takiej jak Wings for Life World Run.

"Po pierwsze, ciesz się atmosferą wydarzenia — to naprawdę ważne" — mówi. "Po drugie, jeśli chcesz biegać na długich dystansach, upewnij się, że odpowiednio uzupełniasz paliwo i odzyskujesz energię podczas wyścigu".

"Po trzecie… to może pokrywać się z pierwszym punktem, ale bieganie razem z innymi naprawdę zwiększa frajdę i motywację do pokonywania długich dystansów. Powiedziałbym więc — biegaj z przyjaciółmi."

Jeśli chodzi o odżywianie, Fukuda jest konkretny: zaleca przyjmowanie pożywienia co pięć kilometrów, aby zachować energię i utrzymać wydajność przez cały bieg. Dla niego połączenie zabawy, towarzystwa i odpowiedniego odżywiania sprawia, że nawet ekstremalne dystanse są przyjemniejsze.

