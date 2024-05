Kasia Szkoda: Ważne jest, żebyśmy byli w tym razem

Wings for Life World Run 2024 Największe na świecie wydarzenie biegowe, Wings for Life World Run powraca w 2024 roku. Zobacz, jak setki tysięcy ludzi biegną dla tych, którzy nie mogą.

wygrała Wings for Life World Run w Poznaniu w 2023 roku i została globalną zwyciężczynią. Teraz wychodzi z niedawnej kontuzji pleców i biodra, dlatego w 11. edycji planuje pokonanie 10-12 km. Nie będzie bronić tytułu, ale podkreśla, że nie to jest w tym wszystkim najważniejsze.

Dołącz do Wings for Life World Run –

Zdecydowanie nie! Tutaj najważniejsza jest ta idea, czyli biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Najfajniejsze jest to, że na ten bieg zgłasza się bardzo wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Chociażby dzisiaj rozmawiałam chyba z trzema osobami, dla których to jest pierwszy bieg, bo czują się zachęcone atmosferą i ideą. Można pomóc i zarazić się nową, fajną pasją. To jest naprawdę niesamowite i ważne jest to, żebyśmy byli w tym razem, żebyśmy jako społeczność biegaczy, albo przyszłych biegaczy – mam nadzieję – pokazywali, że fajnie potrafimy razem działać w szczytnym celu.

Wielokrotnie w wywiadach mówiłaś, jak ten cel jest dla ciebie ważny. A społeczność? Wings for Life World Run to globalna społeczność, którą tworzą także mniejsze – kluby biegowe, wolontariusze, organizatorzy 25 Biegów z Aplikacją w całym kraju. Opowiedz proszę na przykładzie twojej, swarzędzkiej, lokalnej społeczności biegaczy wspierających siebie nawzajem i twojej grupy biegowej „Jestem od Romka”? Jak ona działa i co ona daje?

