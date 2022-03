5 inspirujących rozmów z ambasadorkami Wings for Life World Run

Czy to przypadek, że w tym roku dwa miesiące do Wings for Life World Run wypadają dokładnie w Międzynarodowy Dzień Kobiet? Nie sądzimy - posłuchajcie tylko niezwykłych historii ambasadorek Światowego Biegu, nagranych przed ubiegłoroczną edycją.

Są na różnym poziomie wytrenowania. Dla jednych sport to całe życie, a inne całkiem niedawno odkryły, że jego uprawianie daje wiele dobrego. Łączy je jednak to, że wszystkie biegają dla tych, którzy nie mogą. Robią to również dla siebie. Dla każdej z nich jest w tej aktywności coś wyjątkowego. Warto posłuchać, żeby się zainspirować, albo wynieść z ich rad coś dla siebie.

Polska królowa Wings for Life World Run

Zaczynamy od tej, która rządzi i dzieli na trasach Wings for Life World Run na całym świecie – Dominiki Stelmach. W Światowym Biegu zadebiutowała w 2015 w Poznaniu i wygrała w Polsce. W 2017 zajęła 1. miejsce na świecie biegnąc w Santiago w Chile. Ustanowiła wtedy rekord pokonując 68,2 km w imponującym tempie 3,57min/km. I to mniej więcej wtedy rzuciła pracę na etacie, aby zająć się bieganiem zawodowo. Warto dowiedzieć się więcej o tym, jak jej sportowe życie wygląda od kuchni, jak dzieli je z obowiązkami matki dwójki dzieci, o czym myśli podczas ultramaratonu, albo jak wygląda Światowy Bieg Wings for Life na różnych kontynentach.

Porywająca tłumy

Asia Jóźwik jest jedną z czołowych polskich lekkoatletek. Choć specjalizuje się w biegu na 800 metrów, kilkukrotnie startowała w Wings for Life World Run pokonując znacznie większe dystanse. W 2017 i 2018, drużyna założona przez nią na Światowy Bieg była największa w Polsce i wspólnie pokonała największy dystans. Była pierwszą, która w tej konkurencji pokonała Adama Małysza, a tytuł odebrał jej teamowi dopiero Warszawski Biegacz. Ona sama przyznaje, że jest mocno uzależniona od biegania. Dlaczego? Sprawdźcie i sami dajcie się porwać pozytywnej energii, którą Asia wręcz promieniuje.

Prawdziwa dama Światowego Biegu

Jest ambasadorką Wings for Life World Run od samego początku – od edycji 2014. Monika Pyrek 73 razy biła rekord Polski w skoku o tyczce, a teraz, co roku walczy o własny rekord życiowy w dystansie, jaki pokonuje zanim dogania ją „ruchoma meta”. Choć początkowo nie przepadała za bieganiem, przekonała się do niego. Ale w rozmowie z Łukaszem Stasiakiem opowiedziała też trochę o skoku o tyczce, lęku przed wszystkim i „przeskakiwaniu” niemożliwego, a także zdradziła skąd wziął się pomysł na jej fundację i co robić, aby sport odgrywał dużą rolę również w życiu dzieci.

Debiutująca trenerka

Wolska Trenuje ale podczas nagrywania podcastu Wings for Life World Run, dopiero przygotowywała się do swojego debiutu w Światowym Biegu. Kasia Wolska (@catarinaapolonia) to bardzo wszechstronna kobieta. Startowała w ekstremalnych biegach przeszkodowych, występowała w teatrze, pracowała jako kaskaderka. Jest również trenerką personalną, dlatego chętnie wysłuchaliśmy jej porad i dowiedzieliśmy się, jak hartować psychikę i zacząć żyć bardziej zdrowo.

Twarda raperka, która moc czerpie z biegania

W bieganiu widzi możliwość zwiększenia pewności siebie. Wie, że sport wzmacnia charakter. Wokalistka i raperka Dziarma - Agata Dziarmagowska – w ubiegłym roku zadebiutowała w Wings for Life World Run i pokonała ponad 10 km. Z rozmowy nagranej przed biegiem, dowiecie się, dlaczego tak bardzo chciałaby jak najwięcej osób wkręcić w bieganie, jak radzi sobie z hejtem, co robi w trudnych chwilach, co daje od siebie, a co bierze od innych oraz dlaczego warto być otwartym na świat i nie bać kontrowersji.

Sprawdź też, co znajduje się na biegowej playliście tworzonej przez ambasadorów Wings for Life World Run

Wszystkie podcasty znajdziesz na: