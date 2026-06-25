Monika Brzozowska: Kiedy on cię dogania, zmęczenie przestaje mieć znaczenie

52 kilometry i zwycięstwo w Poznaniu, gratulacje! Zostałaś najlepszą Polką w biegu Wings for Life World Run , co dało ci też czwarte miejsce na świecie w rankingu kobiet. Co sprawiło, że wróciłaś na linię startu?

Co mnie zmobilizowało do powrotu? Po zdobyciu brązowego medalu na Mistrzostwach Świata na 50 kilometrów w Indiach zostałam zaproszona na spotkanie przez władze mojej gminy. Rozmawialiśmy o planach sportowych na przyszłość i wtedy padło pytanie, czy wystartuję w Wings for Life World Run. Byłam w dobrej formie, więc też stwierdziłam, że po prostu pobiegnę.

Start był już ponad miesiąc temu, ale czy pamiętasz emocje jakie ci towarzyszyły?

Kiedy po raz pierwszy wystartowałam w Wings for Life World Run, przebiegłam 48 kilometrów. Tym razem założenie było bardzo proste, narzucić sobie tempo, które będę w stanie utrzymać jak najdłużej. Nie miałam wobec siebie żadnych konkretnych oczekiwań. Podeszłam do tego startu na zasadzie: zobaczymy, co powie organizm. Jeśli wszystko będzie dobrze, będę biec dalej. Jeśli nie, to też nic się nie stanie, w końcu prędzej czy później samochód pościgowy i tak każdego dogania. Nie sprawdzałam listy startowej, nie analizowałam rywalek ani tego, kto będzie biegł. Skupiłam się wyłącznie na sobie i swoim biegu. Po prostu stanęłam na starcie i pobiegłam swoje.

Monika Brzozowska © Damian Kramski for Wings for Life World Run Quotation Skupiłam się wyłącznie na sobie i swoim biegu. Po prostu stanęłam na starcie i pobiegłam swoje Monika Brzozowska

Czy gdzieś z tyłu głowy była chęć, żeby pobiec trochę dalej niż poprzednim razem, kiedy osiągnęłaś 48 kilometrów?

Na mistrzostwach świata w Indiach bieg miał liczyć 50 kilometrów, ale ostatecznie na trasie wyszło nieco ponad 51. Pomyślałam więc, że wspaniale byłoby przekroczyć także tę granicę i sprawdzić, jak daleko jestem w stanie przesunąć własne możliwości. Nie była to jednak żadna presja ani sztywne założenie. Raczej taka motywacja, żeby zrobić kolejny krok do przodu i zobaczyć, na co mnie stać tego dnia. Ostatecznie wszystko dobrze się ułożyło i udało się osiągnąć ten cel z nawiązką.

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A jak było na tej mitycznej mecie?

To są naprawdę niesamowite emocje. Pod koniec biegu zmęczenie jest już ogromne i zaczyna się odczuwać każdy kolejny kilometr. W pewnym momencie wręcz czeka się na ten moment, kiedy samochód pościgowy w końcu dogoni zawodnika. Myślę jednak, że wszyscy uczestnicy mają podobnie. Gdy tylko czują, że Adam Małysz i samochód są już tuż za plecami, nagle pojawia się dodatkowy przypływ energii. Mimo zmęczenia człowiek jest w stanie jeszcze przyspieszyć, a nawet finiszować niemal sprintem.

Monika Brzozowska © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run

A jak wyglądały twoje przygotowania do biegu?

Uznałam, że mogę go pobiec na bazie treningu, który już miałam wykonany. Cały czas przygotowywałam się przede wszystkim do maratonu. Nawet start na mistrzostwach świata był elementem budowania wytrzymałości pod ten maraton i zwiększania kilometrażu. Dzięki temu miałam już w nogach solidną pracę, także na dłuższych dystansach. Nie było czasu ani potrzeby, żeby budować osobny plan przygotowań. Skupiłam się po prostu na utrzymaniu formy i kilometrażu, który już miałam wypracowany. Wystartowałam z tym, co już miałam wytrenowane, i okazało się, że to w zupełności wystarczyło.

Wróćmy jeszcze do początków twojej przygody z bieganiem. Skąd wzięła się u Ciebie pasja do biegania?

Moja przygoda z bieganiem tak naprawdę zaczęła się już w szkole podstawowej. Zawsze lubiłam biegać. Pochodzę jednak z małej miejscowości i wtedy wyglądało to trochę inaczej niż dziś. Myślę, że dzieci potrzebują kogoś, kto pomoże im odkryć talent i wskaże kierunek rozwoju. Niestety nie trafiłam na taką osobę. W szkole udział w zawodach był raczej spontaniczny. Nagle przypominano sobie, że za kilka dni są zawody i wybierano uczniów do reprezentowania szkoły. Często byłam w czołówce, mimo że nigdy wcześniej nie trenowałam. Po prostu wychodziłam i biegłam najlepiej, jak potrafiłam. Dopiero po studiach, kiedy miałam więcej czasu, zaczęłam biegać regularnie – najpierw co drugi dzień. Po jakimś czasie pomyślałam, że chciałabym sprawdzić, na co naprawdę mnie stać, więc zapisałam się na swój pierwszy półmaraton w Kościanie.

Monika Brzozowska © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run Quotation Bieganie jest już tak mocno wpisane w moją codzienność, że bez niego po prostu nie jestem sobą Monika Brzozowska

Pamiętam, że po tym starcie pomyślałam: nie byłam pierwsza, ale też nie byłam ostatnia. To dało mi motywację do dalszej pracy. Niedługo później wystartowałam w biegu na 10 kilometrów z okazji Święta Niepodległości i zajęłam drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wtedy wszystko zaczęło się na dobre. Od tamtej pory bieganie stało się ważną częścią mojego życia. Dziś trudno mi wyobrazić sobie dzień bez treningu. Akurat od dwóch dni zmagam się z drobną kontuzją i muszę zrobić przerwę. Szczerze mówiąc, nie czuję się z tym dobrze. Bieganie jest już tak mocno wpisane w moją codzienność, że bez niego po prostu nie jestem sobą.

Jestem też ciekawa, jak udaje ci się łączyć treningi z pracą zawodową . Jak wygląda to u ciebie na co dzień?

Myślę, że kluczowa jest tutaj przede wszystkim własna dyscyplina. Lubię mieć poukładany dzień i konkretny plan działania. Dobrze się czuję, kiedy wiem, co mam do zrobienia i konsekwentnie to realizuję. Tak samo jest z bieganiem. Treningi są wpisane w mój harmonogram i traktuję je jak naturalną część dnia. Dzięki temu łatwiej jest pogodzić sport z pracą, obowiązkami i życiem prywatnym. Uważam, że jeśli ma się dobrą organizację i konsekwentnie trzyma się planu, to naprawdę da się połączyć wiele rzeczy. W moim przypadku właśnie dyscyplina i systematyczność są fundamentem wszystkiego.

Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc chciałabym zapytać: czy planujesz wystartować w Wings for Life World Run również w przyszłym roku?

Na pewno będę brała bieg pod uwagę przy planowaniu kolejnego sezonu. Tym razem uwzględnię ten start odpowiednio wcześniej i potraktuję go jako jeden z głównych celów w kalendarzu, obok maratonu.

Monika Brzozowska, Dariusz Nożyński © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run

A gdybyś miała zachęcić do udziału osoby, które jeszcze nigdy nie wystartowały albo wciąż się wahają, co powiedziałabyś im o tym biegu? Dlaczego warto choć raz stanąć na starcie Wings for Life World Run, czy to w Poznaniu, czy na swojej trasie lub w jednym z App Runów?

Nawet nie wiem, czy do biegu trzeba kogoś przekonywać. Wystarczy spojrzeć na to, jak szybko znikają pakiety startowe. Zapisy kończą się w kilka minut, więc to najlepiej pokazuje, jak wiele osób chce wziąć w nim udział. Myślę, że już sam ten fakt powinien zachęcić do sprawdzenia, na czym polega fenomen Wings for Life World Run. Przede wszystkim jednak biega się tam dla emocji. To właśnie one sprawiają, że ten bieg jest tak wyjątkowy. Atmosfera jest niesamowita, wokół jest mnóstwo pozytywnej energii, a każdy uczestnik przeżywa ten start na swój sposób.

To także bieg dostępny dla każdego. Nie trzeba gonić za konkretnym czasem ani martwić się tempem. Można po prostu cieszyć się biegiem, atmosferą i własnym wysiłkiem, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Monika Brzozowska – biegaczka długodystansowa i ultramaratonka z Poznania. Brązowa medalistka mistrzostw świata w biegu na 50 km. W 2026 roku zwyciężyła w polskiej edycji Wings for Life World Run w Poznaniu, pokonując 52,06 km, co dało jej również 4. miejsce w klasyfikacji światowej. Specjalizuje się w biegach maratońskich i ultra, a swoją sportową drogę rozpoczęła od amatorskich startów w biegach ulicznych. Lubi startować w lokalnych biegach – ceni je sobie za atmosferę, bliskość ludzi i wspólne przeżywanie sportowych emocji.