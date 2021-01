Alan Andersz w kolejnym odcinku Wings for Life World Run Podcast!

to jedno z wyzwań, które powinien podjąć każdy z Was.

Alan Andersz , czyli aktor, tancerz, skoczek spadochronowy, paintballowy gracz, motocyklista… Człowiek, którego nie da się zaszufladkować i powstrzymać przed realizowaniem swoich celów. W rozmowie z Łukaszem Stasiakiem zdradzi, dlaczego Wings for Life World Run to jedno z wyzwań, które powinien podjąć każdy z Was.

Posłuchaj kolejnego odcinka Wings for Life World Run Podcast:

Lub zobacz rozmowę w formie wideo:

Po wypadku w 2012 roku nie był w stanie samodzielnie chodzić. 5 lat później, przebiegł 15 kilometrów podczas czwartej edycji Wings for Life World Run. Od tego czasu, Alan nieprzerwanie startuje w kolejnych odsłonach majowego wydarzenia i jako ambasador biegu, aktywnie zachęca do udziału także innych.

