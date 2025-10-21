© Damian Kramski / Red Bull Polska
Bieganie
Jeden bieg! Jeden cel! Zapisy na Wings for Life World Run od 5 listopada
Nie przegap startu rejestracji i pobiegnij, pójdź lub pojedź dla tych, którzy nie mogą.
10 maja 2026 odbędzie się 13. edycja Wings for Life World Run – biegu o niestandardowej formule, gdzie zamiast biec do mety, jednocześnie ucieka przed nią ponad trzysta tysięcy ludzi na całym świecie. Niezależnie od strefy czasowej w danym miejscu, pory dnia, czy pogody, każdy chce być częścią tego globalnego ruchu, którego celem jest zbieranie środków na wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego wywołujących paraliż i diametralnie zmieniających ich życie. Na badania w tym zakresie idzie 100% opłat od uczestników. Zapisz w kalendarzu datę 5 listopada, bo właśnie wtedy, punktualnie o 12:00 czasu polskiego ruszają zapisy. Razem pobiegnijmy dla tych, którzy nie mogą.
Szczegółowe informacje na temat zapisów na Wings for Life World Run (w tym na Bieg Flagowy w Poznaniu) znajdziesz na stronie biegu - w tym artykule
1 min
Wings for Life World Run 2025 na świecie
Edycja Wings for Life World Run 2025 pobiła wszelkie rekordy. Obejrzyj najważniejsze wydarzenia z największego biegu na świecie.
Podczas tej edycji ponownie będzie można wystartować w kilku ulicznych Biegach Flagowych oraz w App Runach – indywidualnie, jak i w grupie, wszędzie tam gdzie fantastyczni ludzie tworzą je dla innych. W tym roku, w całej Polsce takich miejsc było 28. Na kolejny już przygotowano kilka. Tak naprawdę każdy może zgłaszać chęć organizacji zawodów w swojej miejscowości podczas kolejnej edycji (warto to zrobić przed rozpoczęciem zapisów, szczegółowe informacje znajdziecie tutaj).
W poprzedniej edycji w Światowym Biegu wystartowało ponad 300 tysięcy uczestników, którzy zebrali 8,56 mln euro. Z tych pieniędzy fundacja Wings for Life dotuje najbardziej obiecujące badania nad wynalezieniem metody leczenia rdzenia kręgowego, prowadzone na całym globie. Od początku to już 60,53 mln €. To ważne, ponieważ do większości urazów rdzenia dochodzi wskutek wypadków komunikacyjnych. To może spotkać każdego – w drodze do szkoły, czy pracy. Wkrótce ruszą kolejne, obiecujące projekty badawcze finansowane z tych środków. Lekarze i naukowcy nie od dziś są zgodni, że nie jest kwestią czy, ale kiedy uda się opracować skuteczną metodę. Pomóżmy im w tym!
Zapisz tę datę – 5 listopada 2025, godz. 12:00, zapisy na Wings for Life World Run 2026
