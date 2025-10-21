Jeden bieg! Jeden cel! Zapisy na Wings for Life World Run od 5 listopada

W poprzedniej edycji w Światowym Biegu wystartowało ponad 300 tysięcy uczestników, którzy zebrali 8,56 mln euro. Z tych pieniędzy fundacja Wings for Life dotuje

Od początku to już 60,53 mln €. To ważne, ponieważ do większości urazów rdzenia dochodzi wskutek wypadków komunikacyjnych. To może spotkać każdego – w drodze do szkoły, czy pracy. Wkrótce ruszą kolejne, obiecujące projekty badawcze finansowane z tych środków. Lekarze i naukowcy nie od dziś są zgodni, że nie jest kwestią czy, ale kiedy uda się opracować skuteczną metodę. Pomóżmy im w tym!