Kto będzie uciekał przed „ruchomą metą” najdłużej?

. WarszawskiBiegacz jasno deklaruje, że w tym roku będzie walczył o zwycięstwo. 8 maja wystartuje w Poznaniu, gdzie triumfował w 2015 roku i gdzie zaczęła się jego niesamowita przygoda ze Światowym Biegiem. „Założyłem, że Wings for Life World Run będzie w tym roku moim startym docelowym i odpowiednio wcześniej się do niego szykowałem. Jestem w pełni zdrowy – myślę, że w podobnej formie, w jakiej byłem w 2017 roku, kiedy biegłem w Mediolanie. Tęskniłem za tą rywalizacją. Nie mogę się doczekać, żeby stanąć na starcie i poczuć te emocje, jakie daje Wings for Life World Run” – deklaruje.

W 2017 roku w Mediolanie Bartek walczył na jednej trasie z doskonałymi ultramaratończykami - Giorgio Calcaterrą i Florianem Nuschwanderem. Choć bieg odbywał się – jak zawsze – na całym świecie, oni spotkali się właśnie tam. Polak zajął wtedy 2. miejsce na świecie ulegając jedynie Szwedowi Aronowi Andersonowi. Wydarzenie to okrzyknięto „Bitwą o Mediolan”. Jeśli jest tak dobrze, jak mówi, to mamy szanse na walkę o pierwsze miejsce na świecie. „Jedyna różnica jest taka, że wtedy byłem w 3-4 letnim ciągu dłuższych biegów. Teraz nie mam aż takiej objętości w nogach, ale szybkościowo jest równie dobrze, jeśli nawet nie lepiej. Myślę, że jestem gotowy na podobne bieganie” – mówi Bartek, który po swoim wielkim sukcesie borykał się z kontuzją i powoli odbudowywał formę jednocześnie nie odpuszczając udziału w żadnej edycji Światowego Biegu.

. Żeby wygrać, Bartek najpierw musi pokonać swojego kolegę, który w ostatniej edycji, biegnąc z Aplikacją w Warszawie, na własnej trasie koło domu, był najlepszy w Polsce i drugi na świecie – Darka Nożyńskiego. Warto dodać, że w ostatniej edycji Darek również uległ jedynie Aronowi Andersonowi, który startuje w Wings for Life World Run na wózku do użytku codziennego.

„Żeby wygrać, trzeba pokonać wszystkich” – odpowiada Bartek. „Ja się cieszę jak biegną dobrzy zawodnicy. Jak jest z kim biec, to robi się fajniejsza rywalizacja i są większe emocje. To świetnie pokazał bieg w Mediolanie. Byli mocni zawodnicy, a rywalizacja trwała do końca. Im więcej dobrych zawodników tym lepiej”.

© Dorota Szulc for Wings for Life World Run