Jest taki wiosenny bieg, na który warto zapisać się już dziś

1. Ten bieg na pewno się odbędzie

gdzie „ruchoma meta” jest wirtualna. W 2020 roku, kiedy organizacja biegów masowych w konkretnych lokalizacjach nie mogła dojść do skutku, indywidualnie w Biegu z Aplikacją udział wzięło ponad 77 tysięcy osób z całego globu. Choć można było pobiec tylko tam, gdzie pozwalały na to miejscowe obostrzenia, potwierdziło to, że Wings for Life World Run jest nie do zatrzymania!

2. Niczym nie ryzykujesz

w kilkunastu lokalizacjach na świecie – dotyczy to również jednego z polskich miast, Poznania. Jeśli tylko to nastąpi, wpisowe będzie można przenieść, więc nie ma sensu czekać na te decyzje. Start z Aplikacją to także bardzo dobra forma udziału, jeśli jeszcze nie wiemy, czy 9 maja 2021 (punktualnie o 13:00 czasu polskiego) będziemy w stanie znaleźć się w jednej z lokalizacji, gdzie odbędzie się bieg zorganizowany. ponieważ z Aplikacja Wings for Life World Run można wystartować w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Dotyczy to również Zorganizowanych Biegów z Aplikacją tworzonych przez pasjonatów w wielu miejscach na świecie. W poprzednich latach w całej Polsce było ich nawet kilkanaście.

3. Wspierasz szczytny cel

To wyzwanie na miarę naszych czasów. Naukowcy wierzą że jest to możliwe i codziennie dokonują kolejnych postępów dających nadzieję wszystkim sparaliżowanym w wyniku różnego rodzaju wypadków. Biorąc udział w Wings for Life World Run, tak samo, jak co roku, będziesz częścią globalnego ruchu mającego na celu zmianę znanego nam świata na lepsze.

4. Tworzysz historię