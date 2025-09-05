Wingsuitowy rekord świata! Peter Salzmann leciał z prędkością 347 km/h

We wtorek, 19 sierpnia, pochodzący z Salzburga innowator i BASE-jumper Peter Salzmann przeszedł do historii. Skoczył z wąskiej półki skalnej na wysokości 3713 metrów nad poziomem morza. Mając na sobie wingsuit, który opracował specjalnie na potrzeby tej rekordowej próby, rozpędził się do niesamowitej prędkości i bezpiecznie wylądował około 2000 metrów niżej.

Wielkie emocje Petera Salzmanna po rekordowym skoku BASE © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Rekord świata jest potwierdzeniem, że dzięki innowacjom i ciężkiej pracy możemy nadal przekraczać granice Peter Salzmann

01 Rekord prędkości

Dzięki temu niezwykłemu wyczynowi Salzmann poprawił rekord świata prędkości uzyskanej po skoku BASE z 340 do 347 km/h i wyprzedził najszybszego na świecie drona wyposażonego w kamerę. Aby wyobrazić sobie, jaka to prędkość, wystarczy fakt, że bolidy Formuły 1 na torze Red Bull Ring osiągają maksymalną prędkość około 320 km / h.

Wszystko o rekordzie świata Petera Salzmanna Lokalizacja Północna ściana Eigeru w Szwajcarii - skok został oddany z miejsca o nazwie Ecstasy board. Wysokość skoku 3713 m nad poziomem morza

02 Swobodne spadanie przez 35 sekund

Sekundy przed skokiem z punktu znanego jako "Ecstasy Board © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 347 km/h: żaden wingsuiter po skoku BASE nie leciał szybciej © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

W kombinezonie Salzmanna zintegrowano tracker, który precyzyjnie mierzył wszystkie dane - użyto również zwykłego radaru, aby śledzić jego dokładną prędkość. Aż do punktu lądowania na wysokości 1 640 m, Salzmann spadał swobodnie przez 35 sekund.

Te 35 sekund to ekstremalne obciążenie ciała, a także materiału kombinezonu. "Każdy najmniejszy ruch decyduje o tym, czy uda ci się ukończyć lot" - podkreślił Salzmann. "To napięcie całego ciała, całkowita kontrola - i świadomość, że nie możesz sobie pozwolić na popełnienie błędu".

Kolejnym wyzwaniem, oprócz osiągnięcia maksymalnej prędkości, było wyhamowanie w celu bezpiecznego lądowania. Otwarcie spadochronu przy prędkości 347 km/h zagrażałoby życiu. Salzmann musiał najpierw manewrować w powietrzu w taki sposób, aby zmniejszyć prędkość do około 100 km/h w celu bezpiecznego otwarcia spadochronu.

Relacja oparta na zaufaniu: operator drona Ralph Hogenbirk i Peter Salzmann © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Zaufanie do drona i operatora było niezwykle ważne, ponieważ przy takich prędkościach nie ma miejsca na błędy Peter Salzmann

03 Wyzwanie dla człowieka i maszyny

Dron próbuje nadążyć za Salzmannem przy maksymalnej prędkości 347 km/h. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Salzmannowi towarzyszył specjalny dron Dutch Drone Gods - zespołu, który miał już w obiektywie mistrza świata F1 Maxa Verstappena . Ten zaawansowany technologicznie, zdalnie sterowany samolot został opracowany, aby móc śledzić niezwykle szybkie obiekty, takie jak samochody wyścigowe, i na przykład wziąć udział w wyścigu z Verstappenem na Silverstone. Ale to, czego jego operator doświadczył na północnej ścianie Eigeru, było na innym poziomie. Specjalny dron był w powietrzu w tym samym czasie co Salzmann, aby udokumentować spektakularny skok wingsuit BASE. Krótko mówiąc, Salzmann doprowadził najszybszego na świecie drona z kamerą do granic możliwości.

Założyciel Dutch Drone Gods z najszybszym dronem z kamerą na świecie © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Podczas skoku BASE w wingsuicie Petera Salzmanna musieliśmy schodzić pionowo - scenariusz, którego nigdy wcześniej nie realizowaliśmy Założyciel Dutch Drone Gods, Ralph Hogenbirk

"Zwykle latamy poziomo za samochodami wyścigowymi" - wyjaśnił założyciel Dutch Drone Gods, Ralph Hogenbirk. "W przypadku skoku wingsuit BASE Petera Salzmanna musieliśmy lecieć pionowo w dół - to scenariusz, w którym nigdy wcześniej nie lataliśmy".

Dla Salzmanna współpraca z holenderskimi Drone Gods była przede wszystkim kwestią zaufania. "Zaufanie do drona i pilota było niezwykle ważne, ponieważ przy tak ekstremalnie dużych prędkościach nie ma miejsca na błędy" - powiedział Peter Salzmann.

Rekordowy skok był wyzwaniem nie tylko dla Salzmanna. Turbulencje powietrza za wingsuitem sprawiły, że utrzymanie stabilnego obrazu przy prędkości ponad 340 km/h było technicznym wyzwaniem dla drona i operatora. "Dron był również na absolutnym limicie", wyjaśnił pilot drona Ralph Hogenbirk.

04 Dodawanie skrzydeł marzeniom

Fascynacja przekraczaniem granic napędza Salzmanna od lat. Dla niego prędkość to coś więcej niż tylko wartość na wyświetlaczu: "Zawsze napędzało mnie pytanie: Jak szybko możesz naprawdę latać?". Podczas intensywnych przygotowań do tego projektu pracował z producentami różnych kombinezonów, współpracował z zespołem inżynierów Red Bull Advanced Technologies w Wielkiej Brytanii, testował postawy i analizował tymczasowe wyniki w najdrobniejszych szczegółach. Każdy kąt, każdy ruch ramion, każda pozycja głowy wpływa na przepływ powietrza - a tym samym na prędkość.

"Nawet minimalna różnica może spowodować różnicę kilku kilometrów na godzinę. To właśnie sprawia, że ten sport jest tak ekstremalny - najmniejsze niuanse decydują o sukcesie lub porażce" - wyjaśnił Salzmann.

Peter Salzmann spełnił marzenie o pobiciu rekordu świata prędkości © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Zawsze nurtowało mnie pytanie: Jak szybko naprawdę możesz latać? Peter Salzmann

05 Rekord na kartach historii

Osiągając prędkość 347 km/h, Salzmann nie tylko ustanowił rekord świata w najszybszym skoku wingsuit BASE i pokonał najszybszego na świecie drona z kamerą, ale także wprowadził sport w nowy wymiar (prędkości) dzięki swoim innowacjom.

Mission complete © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Rekord świata jest potwierdzeniem, że możemy nadal przesuwać granice dzięki innowacjom i ciężkiej pracy", podkreślił 38-latek po swoim rekordowym skoku. "Zawsze wierzyłem w swój pomysł, że mogę pobić ten rekord. Ten projekt był dla mnie głównym celem w ciągu ostatnich kilku lat".

06 Kim jest Peter Salzmann?

Peter Salzmann jest jednym z czołowych pilotów wingsuit na świecie i prawdziwym innowatorem. Jako dziecko skakał na poduszki z balkonu swoich rodziców, a w wieku 20 lat został skoczkiem spadochronowym i BASE jumperem. Szybko wykonał ponad 500 skoków na całym świecie, zanim skupił się na lataniu w kombinezonie wingsuit, gdzie obecnie przyczynia się do szybkiego rozwoju tego sportu. W 2024 roku ustanowił kilka rekordów świata dzięki nowo opracowanej technologii "Wingsuit foil". Tym rekordem prędkości zapisał się na kartach historii wingsuit BASE jumpingu - czyli skoków z obiektów znajdujących się na ziemi.