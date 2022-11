Wingsuit: Zobacz najbardziej niesamowite przeloty na małej wysokości

jest uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych skydiverów skaczących ze spadochronem w kombinezonie wingsuit i uprawiających BASE jumping na świecie. Podczas prób przeprowadzonych w 2020 roku, Frederic i jego wieloletni współpracownik Vincent Reffet rozwinęli swoją nową technikę lotu, którą nazwali "resource". Pozwoliła im ona odzyskiwać wysokość kosztem utraty prędkości - na przykład pod koniec przelotu, tuż przed lądowaniem. Stało się to możliwe dzięki udoskonaleniu wingsuitów i osprzętu spadochronowego, dzięki czemu czasza może otwierać się szybciej. W sumie wszystkie te ulepszenia pozwoliły im latać o wiele bliżej ziemi niż było to możliwe przedtem. I nie chodzi tu o znane od dawna loty proximity, w których skoczkowie przelatują jak najbliżej skał, czy zbocza góry. Fréd jest w stanie zbliżyć się do ziemi tam, gdzie nie ma już możliwości kontynuacji lotu w dół - na przykład nad brzegiem morza, albo nad pustynią.

