Włodi: Cały czas wewnętrzna insurekcja

Zamiast rzucać się w oczy, woli wpadać ludziom w ucho. I tak już ponad dwóch dekad. Założyciel kultowych na polskiej scenie składów Molesta i Parias, autor siedmiu solowych płyt. Najnowsza -- „HHULTRAS” - ukazuje się 25 lat po przełomowym dla rodzimego rapu „Skandalu” Molesty. I chwilę po tym, jak Włodi gościł w naszym Red Bull Rap & Mat.

Miałeś okazję obejrzeć całe nagranie programu Red Bull Rap & Mat z twoim udziałem?

Włodi: Jasne, że tak.

Jak wrażenia? Powtórzyłbyś to?

Chętnie. Ale przede wszystkim dla samej osoby prowadzącego program Rasa . Formuła quizu jest bardzo fajna, ale Ras to jest gościu, który ma taki humor i sypie takimi żartami, że zawsze jest z nim przyjemnie porozmawiać. To jeden z najinteligentniejszych tekściarzy w Polsce, jakich miałem okazję posłuchać. Dzięki jego postaci ten program jest tak zajebisty.

Twój pojedynek w quizie z drużyną Erosa z JWP zapowiadaliśmy jako „starcie legend”. Ty lubisz, gdy tak się do ciebie mówi?

Nie lubię tytułowania ludzi za życia. Być może legendą będę, kiedy stąd odejdę albo chociaż zakończę swoją karierę. Na razie mam takie przekonanie, że dopóki jestem aktywny w swojej dziedzinie, to żadną legendą się nie czuję. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dla ludzi z zewnątrz i dla kogoś, kto postrzega kulturę hip-hop z innej perspektywy niż ja, jakąś legendą mogę być. Natomiast we własnym przekonaniu – niekoniecznie. Wiesz, trudno być obserwatorem i punktem obserwacji jednocześnie.

Ale można być przywódcą hiphopowych fanatyków, jak rapujesz o swoich fanach.

Ja jestem przede wszystkim oddany tej kulturze. Jestem w niej od początku i miałem szczęście być twórcą oraz propagatorem tego wszystkiego, co się stało w Polsce. Zasiewałem rapowe ziarno, a potem obserwowałem, jak rosło praktycznie od zera. Dzisiaj mam ten komfort, że nie staram się być dla kogoś. Ale też mam to szczęście, że ludzie, którzy słuchają moich płyt, dobrze je czytają, rozumieją i się z nimi identyfikują. To jest piękne. Kiedy tworzę, zupełnie nie myślę, czy ktoś mnie zrozumie, czy nie. Czy moje osobiste odniesienia i porównania będą czytelne, czy nie. Nie rozważam tego w ogóle. I chyba dzięki temu właśnie trafiam do ludzi.

Włodi: reprezentant WWA, księga dymu, nowy rozdział, zachmurzona saga trwa © Alan Kurc

Zgaduję, że przede wszystkim do tych, którzy wychowywali się na Moleście .

Moja muzyka jest dobra dla ludzi, którzy są mniej więcej w moim wieku. Lub tę dekadę młodsi ode mnie. Dla ludzi, którzy nie wstydzą się słuchać rapu.

To znaczy?

Zdarza mi się czasem tłumaczyć komuś, kto mnie nie zna, że jestem raperem. I od razu zaznaczam wtedy, że nie robię muzyki, która jest dziś popularna. To nie moja bajka. I myślę, że moją muzykę czytają dobrze właśnie ci ludzie, którzy nie chcą czuć dzisiaj podobnego przypału.

Korzystasz z Instagrama, sprawdzasz pewnie statystyki, kto cię najczęściej tam podgląda.

Odwiedza mnie grupa bardzo bliska mi wiekowo, więc to jest właśnie najlepsze. Ale mam też jakiś procent ludzi bardzo młodych, co też jest ciekawe. Jeżeli trafiam do ludzi o 20 lat młodszych ode mnie to czuję, że jednak mój umysł i moje postrzeganie rzeczywistości musi być w miarę elastyczne. Tak mi się wydaje.

Albo ci ludzie przychodzą do ciebie, słuchają ciebie, bo chcą się czegoś od ciebie dowiedzieć, nauczyć. Sam tak miałem, kiedy byłem młodszy, że chętniej słuchałem artystów starszych od siebie.

Ja też jako młody człowiek słuchałem raczej gości, którzy nie byli moimi rówieśnikami, ale byli starsi. Chociaż wtedy tego nie analizowałam. Dopiero po jakimś czasie dochodziło do mnie, że to byli zazwyczaj artyści i zespoły z ugruntowaną pozycją na scenie, z fajnym stylem. Okazywało się, że to zawsze były osoby starsze. Ale nawet na co dzień, na poziomie podwórka, większą inspiracją byli dla mnie ludzie ode mnie starsi. Teraz mam odwrotnie. Inspirują mnie ludzie młodzi i ich postrzeganie rzeczywistości.

Miałem cię właśnie o to pytać. Czy w kontekście komfortu, jaki posiadasz, że tworzysz cały czas swoim stylu, wychylasz się czasem poza swoje rejony i szukasz tam pomysłów na przykład na rozwój.

Pytanie, co znaczy ten rozwój. Bo mnie na przykład bardzo mierzi w muzyce, i w sztuce w ogóle, postrzeganie rozwoju jako robienie czegoś, czego się wcześniej nie robiło. Dlaczego to jest rozwój? Czy ja muszę, dajmy na to, nagrać płytę trapową tylko dlatego, że dzisiaj to jest popularne? Albo coś innego w stylistyce muzyki współczesnej, żeby ktoś mi powiedział: „o ten gościu się rozwija, bo robi muzykę na czasie”? Gówno prawda. Weźmy artystę, który tworzy, komponuje w muzyce klasycznej. Skoro ta powstała sześćset lat temu, a on wciąż siedzi w tej klasyce, to znaczy, że się nie rozwija? Bzdura. Można się rozwijać w swojej zamkniętej formie. Trzeba być tylko świadomym swoich ograniczeń, nawet je sobie samemu nałożyć, dzięki temu tworząc swój hermetyczny i oryginalny styl. Ale w tych ograniczeniach być jednocześnie nieskończenie kreatywnym. Taka jest moja teoria muzyki. Moim wyznacznikiem jest minimalizm. Zarówno w muzyce, jak i w słowie. Moim zdaniem im mniej powiesz, tym więcej przekażesz. Kieruję się w tym swojej twórczości i nigdy tego nie zmienię. Nawet jakbym próbował nowych rzeczy. Zresztą z nimi też nie jest tak, jak się ludziom wydaje.

Ktoś powie, że tyle nowego dzieje się teraz w muzyce. Nie. Bo to nie jest niczym nowym. Jest wariacją tego, co już było w latach 90. Wszystkie rzeczy ala trapowe, ala nowoczesne, to są rzeczy, które robili ludzie w Houston, na Południu i w innych rejonach Stanów Zjednoczonych, już 30 lat temu. Te wszystkie podwaliny rytmów, podziałek rytmicznych, istnieją od bardzo dawna. To może być świeże dla kogoś, kto po prostu urodził się w połowie tej kultury. I jest ignorantem albo totalnie go to nie interesuje, żeby sięgnąć wstecz i sprawdzić, gdzie się wszystko zaczęło. Dzisiaj dla wielu słuchaczy rapu to, co się dzieje, jest świeże dlatego, że nie wiedzą, co było wcześniej. Ja mam to szczęście, że byłem przy tej muzyce od początku i dla mnie świeżość jest zupełnie czymś innym.

Przy takim natłoku nowej muzyki nie ma co oczekiwać, że ktoś będzie grzebał w jej historii i sprawdzał, skąd co pochodzi. Chyba że jakiś stary kawałek stanie się viralem na TikToku i pociągnie za tym ciekawość. Kiedyś, żeby znaleźć fajną muzykę trzeba było „diggować” – szukać jej na płytach i kasetach. Dziś, czego słuchać, za ciebie wybiera algorytm.

Algorytmy bardzo rozleniwiają instynkt poznawczy. Dlatego w serwisach streamingowych wszelkie funkcje podpowiadania, podsuwania mi treści, mam wyłączone. Na tyle oczywiście, na ile to możliwe. Bo to jest chore. Ja nie chcę, żeby jakiś algorytm mi podpowiadał, czego mam słuchać.

Miałem kiedyś podobnie z radiem. W samochodzie zawsze wybrane do jazdy płyty.

To było przekleństwo mojego pokolenia! Że musieliśmy zabiegać o to, by nasze numery leciały w radiu. Albo starać o to, żeby teledysk w Vivie czy MTV łaskawie poleciał. Dzisiaj jednego dnia nagrywam klip, drugiego samodzielnie go wrzucam. To jest piękne w dzisiejszych czasach. Że młodzi ludzie nie muszą przechodzić przez to, co my. Oni są mega sprecyzowani, mają swoją stylówę i wiedzą, czego chcą. W ich przypadku wszystko dzieje się bardzo szybko. Jeżeli są dobrzy, w tym co robią, i intensywnie nad sobą pracują, to 80 procent sukcesu mają już w kieszeni.

Tylko ciebie zabieganie o uwagę w radiu czy MTV być może czegoś jednak nauczyło, a dziś sukcesu oczekuje się niemal z dnia na dzień. Kiedy jednak nie ma szybko wyświetleń, wtedy boli.

Wiadomo, że nie każdemu uda się od razu osiągnąć to, co sobie założy. I przez to może wpaść w dołek. Ale taka jest domena dzisiejszych czasów, że chce się szybciej i więcej. Moglibyśmy długo o tym dyskutować.

Red Bull Rap & Mat: Włodi © Karolina Wiorko

Porozmawiajmy o tym, jak ty sobie radzisz.

Ja w tej rzeczywistości muszę sobie dobrze radzić, bo na tym polega egzystencja. Na tyle, na ile ta rzeczywistość mnie nie razi i nie boli, staram się żyć jak normalny, prosty człowiek. Korzystam z technologii, interesuje się nią. Tym, jak wpływa na ludzi, jak możemy ją wykorzystywać, ale też jak się przed nią bronić. Dziś jeszcze nie czuję, by buntować się przeciw temu wszystkiemu. Ale być może kiedyś to zrobię. Odetnę się od tego, co dominuje w rzeczywistości. Może na przykład wyprowadzę się z miasta, bo uważam, że miasta stają się coraz gorszymi miejscami do mieszkania.

Kiedy wychodzisz z domu, spacerujesz po Warszawie, to nie jest już twoje miasto?

Jest, cały czas. Ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo Warszawa się zmieniła. Nie ma już tutaj miejsc, w których spędzaliśmy młodość. One już nie istnieją w takiej formie, w jakiej istniały wtedy. Ale ja też nie mam w sobie sentymentalizmu. Postrzegam życie takie, jakie jest. Moja babcia zawsze mi mówiła, że życie to ruch. Ruch do przodu. Jeżeli ustajesz w tym ruchu, to twój umysł dostaje sygnał, że już ci się nie chce. Kiedy zaczynasz wspominać to, co było, przestaje cię interesować, co przed tobą.

Mnie na przykład interesuje, jak tobie żyje się w Polsce 2023.

Powiem ci tak: lubię ten kraj takim, jakim jest. Nie męczą mnie zmiany w systemach politycznych, nie zaskakuje mnie sku*wiałość władzy. Nigdy mnie to nie zaskoczy, bo z zasady władza taka jest. Bardziej mnie zastanawia naiwność ludzi, którzy nadal wierzą w system wyborczy, naiwność ludzi, którzy nadal wspierają system podatkowy czy ubezpieczeniowy. W ogóle mnie nie zaskakuje sytuacja obecnie na świecie, ponieważ geopolityka, socjologia i tematy społeczne, interesowały mnie od bardzo wczesnego wieku. Zrobiliśmy kiedyś płytę „Parias” , na której jest utwór „Nowy obywatel”. To był 2011 rok, 12 lat temu. A teraz co dwa, trzy dni pisze ktoś do mnie: „człowieku, przecież ten numer to prorocze, rapowe teksty!”. Nie, to nie jest żadne proroctwo. Wystarczy trochę się zainteresować. Przeraża mnie to, że ludzie zakładają, że nie muszą tego robić. Bo co im ta wiedza da... Przecież świat jakoś funkcjonuje, nie mają niego wpływu. A moim zdaniem może właśnie dzięki tej wiedzy świadomie nie będą wspierać tego, czego na przykład nie chcą brać udziału. Naprawdę jest wiele rzeczy, na które w jakiś sposób można wpłynąć. Uświadomienie sobie tego, pozwala bezpieczniej podejmować pewne decyzje.

I wybrać jedną z opcji – jak rapujesz – „bezkrytyczna wiara lub wewnętrzna insurekcja”.

U mnie cały czas wewnętrzna insurekcja. Nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało, ale mam taką zasadę, że kwestionuję wszystko do momentu, kiedy nie ma już czego kwestionować. Bo jeśli coś jest naprawdę prawdziwe, to nie da się tego zakwestionować. Życie jest dla mnie przygodą fizyczno-intelektualną. Tak do niego podchodzę. Wszystko, co mnie spotyka, co mi się przydarza, traktuję jako zagadkę do rozwiązania.

Niektórzy przeciwnie, nie chcą życia odgadywać. Jako raper nie masz ochoty w swoich numerach czasem nimi wstrząsnąć, powiedzieć wprost, co myślisz o ich – jak wcześniej powiedziałeś – naiwności?

To, co miałem do powiedzenia, już powiedziałem. Nie chcę uprawiać kaznodziejstwa, uczyć ludzi, w którą stronę mają kierować swoją świadomość, co mają robić. Ja tylko mówię, co ja widziałem, co spostrzegłem, a co z tym zrobi słuchacz, to już jest jego wybór i sprawa. Tematy, które masz na myśli – polityczne i społeczne – były mi zawsze bliskie i uważam, że te rzeczy cały czas się powtarzają. Bo historia lubi się powtarzać. Na płycie „Ewenement” Molesty mieliśmy w 1999 roku utwór „System”. Ja miałem 22 lata, kiedy nagrywałem ten kawałek. I to był moment, w którym po raz pierwszy uświadomiłem sobie, gdzie ja, ku*wa, żyję. Co robią ludzie, którzy nazywają się politykami. Co to jest władza, co to jest kłamstwo i oszustwo. Czym jest wyzysk. Jako bardzo młody człowiek zacząłem się tym interesować. I się z tym nie zgadzałem. Bo wiedziałem, że natura ludzka jest zupełnie inna. Mówiłem: coś tu nie działa. Dlaczego wszyscy grają w coś, w co nie powinni grać?

A mijają lata, a oni dalej w to grają.

Dlatego ja robię muzykę, po swojemu.

Powiem ci, że kiedy na twojej płycie „HHULTRAS” wybrzmiał ostatni numer „Napisy końcowe” pomyślałem przez chwilę, że może ty w jakiś sposób się nią żegnasz. Zamykasz tym albumem pewien rozdział.

Zaczynam początek końca. (śmiech)

Nie za wcześnie?

Trzeba być realistą – ja mam 47 lat i robię muzykę już ponad 25, więc na pewno w pewnym momencie poczuję, że to już nie jest to. Kiedy? Tego nie wiem. Na pewno jeszcze nie teraz, bo cały czas mam wielką zajawkę, kiedy wstaje rano i słucham muzyki. Śledzę co się dzieje, słucham moich rówieśników ze Stanów, którzy robią nadal świeże rzeczy. Jestem pełen podziwu, że można tak żyć pasją, jak oni. To mnie nakręca do ciągłego działania. Ale gdzieś tam czuję, że jestem bliżej końca niż początku. Ale też w dobrym tego określenia znaczeniu. Bo mam ogromny bagaż doświadczeń, którym mogę sobie teraz swobodnie żonglować.

Nadal u ciebie „każda płyta jest jak restart”?

Tak. Lubię w ten sposób oczyszczać swoje otoczenie. Lubię kasować stare bity, sprzątać sobie w głowie i kolejną płytę zaczynać od zera. Bez żadnego zamierzenia, bez odniesień do do tego, co było wcześniej. Nie muszę się wtedy martwić, że coś może mi umknęło, że do czegoś powinienem wrócić i coś z tym zrobić.

Po płycie „W/88”, nagranej z jednym producentem - 1988, kolejną chciałeś zrobić z kilkoma?

Tak. Chciałem na początku, żeby każdy bit był kogoś innego. Ale że bardzo krytycznie podchodzę do muzyki, przesłuchuję mnóstwo bitów i nic z nich nie wybieram, przez długi czas wydzwaniałem do ludzi i im marudziłem. Oni przysyłali mi paczki, z których nic mi nie pasowało. Co nie oznacza wcale, że te paczki były złe. Nie. Po prostu nie mogłem w nich wyczuć czegoś dla siebie. Wtedy przyszedł moment przełomowy. Dzięki Pryksonowi , z którym się dobrze kumam, przyjaźnimy się i graliśmy razem koncerty, poznałem osobiście Ńemy'ego. Oni razem zrobili, genialną moim zdaniem płytę, jako Hedora. Bardzo polecam, dla mnie to jest współczesny Parias.

Red Bull Rap & Mat: Prykson Fisk i Włodi © Karolina Wiorko

I zaskoczyło.

Ja mam jakiś taki instynkt, który pozwala mi wyczuć, że dana osoba jest w stanie ze mną zrobić coś zajebistego, bardziej niż ktoś inny. I słysząc kilka bitów Ńemy'ego, wyczułem geniusz w tym człowieku. Takie samo odczucie miałem w stosunku do tego, co robiliśmy z Przemkiem, 88 . Też czułem, że jest to genialny producent i nikt na daną chwilę nie zrobi tego dla mnie lepiej niż on. Trafiłem na kogoś, którego powinienem się trzymać i z którym zrobimy naprawdę coś dobrego. No i tak cios za ciosem zrobiliśmy płytę.

Z rapującymi gośćmi na swoich płytach masz podobnie?

U mnie wszystko dzieje się na bieżąco. Klucz doboru zawsze jest taki sam. Kiedy mam mniej więcej zarys albumu, wtedy siadam i go sobie wizualizuję. Coś na zasadzie hiphopowej medytacji – wyobrażam sobie, kto by mi do tej płyty pasował, do jakiego numeru. I z zasady nigdy się nie mylę, jeśli chodzi o dobór gości. Trwa to też niezbyt długo. Od razu piszę do tych osób i pytam, czy chcą ze mną urzeczywistnić dany pomysł. W przypadku „HHULTRAS” tak jak sobie założyłem gości, tak udało się ich dowieźć. Nikt mi nie odmawiał, każdy raczej jarał się wspólnym numerem. Nie miałem problemu z tym, żeby przekonać kogoś do bitu, bo to działo się od razu.

Skoro już jesteśmy przy gościach – ty muzykę traktujesz jako formę rywalizacji z innymi?

Cały czas. Szczególnie jako rywalizację z moimi kumplami i z tymi, których uważam za najlepszych w Polsce. To mnie nakręca. Taką mentalność wyniosłem ze środowiska skate'owego. Jeździliśmy na desce i nas wtedy nie interesowało, czy byłeś synem ambasadora, czy dzieckiem z patologii. Czy miałeś deskę za 500 czy 100 zł. Najważniejsze było, jak robiłeś kickflip . Jeśli zajebiście, to każdy chciał go robić tak jak ty. Każdy chciał jeździć z tobą, inspirować się twoimi trikami i patrzeć, jak podciągasz swoje umiejętności. Żeby być przynajmniej tak dobrym jak ty. Bo jak jeździć i grać, to tylko z najlepszymi. Dlatego mnie rywalizacja cały czas nakręca, uwielbiam ją. Oczywiście rywalizacja niepodparta żadnym hejtem czy nienawiścią. Czysta, zdrowa zajawka, sportowe używanie słowa. W rapie to jest niezbędne.

Włodi © Alan Kurc

A tobie, co jest potrzebne, żeby pielęgnować w sobie tego „ultrasa”. Co poza muzyką cię napędza?

Całe życie. Codzienność, rutyny, walka z tymi rutynami. Wszystko jest wielką motywacją. Jeżeli masz instynkt czytania, szukania inspiracji, to znajdziesz je wszędzie. To może zabrzmi zbyt ogólnie, ale jeżeli umiesz czytać życie, to naprawdę ono samo będzie cię napędzać. Oprócz tego, że robię muzykę, mam też swoje normalne obowiązki. Mam czas podzielony na różne rzeczy, na pracę i pasję, i pewnie gdybym prowadził życie typowego artysty, żyjąc tylko w swojej bańce, nie za bardzo miałbym o czym pisać. Uwielbiam być dotykany przez życie takimi zwykłymi rzeczami, po prostu. Dla mnie to jest esencja. Jestem cały czas czujny, cały czas żywy, wiem, że żyję. Nie spędzam czasu w jakimś dziwnym świecie, który ma się nijak do rzeczywistości. Lubię proste, szorstkie życie. Lubię, jak się mam z czym zmagać.

Od „Skandalu” żyjesz chwilą i dokarmiasz to marzenie, choć już dawno się spełniło. To znaczy, że nie masz już żadnych nowych?

Ja w zasadzie dostałem już wszystko, czego chciałem. Wszystko, o czym marzyłem w swoim życiu, mam lub kiedyś miałem. Nowych, ogromnych marzeń czy planów nie tyle dziś nie mam, co cały czas jestem, żyję w nich. Może tylko kiedyś znajdę w sobie więcej samozaparcia, by wsiąść w samolot i lecieć 10 godzin do jakiegoś fajnego miejsca. Na przykład na Bali . Na razie świadomość tego, ile ta podróż ma potrwać powoduje, że wolę pojechać na Mazury. Ale wiem, że docierania do nowych miejsc to też jest fajny cel w życiu.