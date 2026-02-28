5 rzeczy, których dowiedzieliśmy się po Crankworx Christchurch

01 Dawid Godziek jest w świetnej formie!

Srebrny medal w pierwszej imprezie sezonu to chyba całkiem niezła pieczątka jakości! Zwłaszcza że do złota zabrakło naprawdę niewiele i gdyby nie drobny błąd w drugim przejeździe, zawody mogłyby się skończyć jeszcze lepszym rezultatem! Oczywiście ocena sędziów jest najlepszym weryfikatorem formy zawodnika, ale my chcielibyśmy zwrócić uwagę na coś ważniejszego niż cyferki - jakość prezentowaną przez Dawida na torze, który nie do końca predysponował jego stylówkę.

Małe skocznie mocno ograniczają szeroki wachlarz trików naszego zawodnika, a on mimo to wcisnął do przejazdu swojego firmowego twistera z nohanderem, a w best tricku dorzucił też cashrolla z tailwhipem na relatywnie niewielkim step downie. Do tego potrójny truckdriver, potrójny tailwhip – i to na hopach, na których naprawdę trzeba było się uwijać. Panie Dawidzie, kłaniamy się nisko i czekamy na kolejne przejazdy w Rotorurze!

02 Nowy format rywalizacji wzbudza kontrowersje

Best trick na wybranej hopie, doliczany do wyniku osiągniętego w najlepszym z dwóch przejazdów, to dość "ryzykowna” propozycja. Z jednej strony można bardzo łatwo przekreślić wynik osiągnięty w rewelacyjnym przejeździe, a z drugiej - podejść do tematu taktycznie, lekko zdjąć nogę z gazu w przejazdach i dać czadu na jednej hopie w "dodatkowej próbie”. Chyba za wcześnie, żeby jednoznacznie chwalić lub krytykować ten format, ale analizując to, co wydarzyło się na pierwszych zawodach w Christchurch, dochodzimy do wniosku, że czeka nas bardzo ciekawy sezon.

"Mnie ten format bardzo się podoba” – komentował Dawid Godziek, który po odhaczeniu cashrolla z tailwhipem w best tricku przeskoczył z trzeciego na drugie miejsce. Co my mamy do gadania… Jeśli Dawid jest zadowolony, to my też!

Doświadczeni riderzy mają przewagę nad młodzikami (na razie)

Podium na pierwszych zawodach przedstawiało się następująco: Erik Fedko (1), Dawid Godziek (2), Nicholi Rogatkin (3). Chociaż format mocno się zmienił i wszyscy podejrzewali, że to młodzi zawodnicy najmocniej zaatakują w best tricku, to jednak starzy wyjadacze obrali najlepszą taktykę i wypełnili wszystkie trzy miejsca na podium. Wpływ na taki obrót spraw mogło mieć wiele czynników, ale my podejrzewamy, że to bardzo wymagająca trasa najmocniej zweryfikowała realne zdolności zawodników.

Gdy przeszkody są duże, a między nimi są konkretne odległości, każdy ma szansę odpowiednio przygotować się do każdego skoku. Sytuacja zmienia się, gdy trasa jest ciasna, a przeszkody na tyle niewielkie, że minimalne błędy kończą się niedokręconymi rotacjami i glebami. Widzieliśmy to wielokrotnie w trakcie zawodów w Christchurch i podejrzewamy, że w Rotorurze zobaczymy zupełnie inne zawody!

Nowe trasy i lokalizacje są potrzebne w cyklu

Niezależnie od nowego formatu rywalizacji musimy przyznać, że informacja o zawodach w nowej lokalizacji bardzo przypadła nam do gustu. Od kilku lat oglądaliśmy bardzo zbliżone przejazdy wykonywane na tych samych trasach. Doszliśmy do momentu, w którym przed przejazdem każdego z zawodników byliśmy niemal pewni tego, jaką sztuczkę wykona na danej przeszkodzie. Zawody w Christchurch były inne i są najlepszym dowodem na to, że zmiany w lokalizacjach zawodów slopestyle’owych są nie tylko wskazane, ale w pewnym sensie konieczne. Czekamy z niecierpliwością na to, co wydarzy się w trakcie zawodów Red Bull District Ride w Holandii oraz na dwie nowe miejscówki, które w tym roku zobaczymy w Kanadzie!

Pierwszy sezon Slopestyle Super League będzie dużym wyzwaniem

Fedko (1), Godziek (2), Rogatkin (3) - Podium Crankworx Christchurch © Clint Trahan / Crankworx / Red Bull Content Pool

Przed zawodnikami, organizatorami i kibicami – ciekawy sezon. Wiele rzeczy uległo zmianie. Wierzymy, że po kilku drobnych poprawkach wszystkie nowości zostaną zlepione w spójną całość, która da zawodnikom szansę na rozwijanie dyscypliny, a kibicom na całym świecie dostarczy pozytywnych emocji, które zawsze towarzyszyły transmisjom z zawodów slopestyle’owych. Kolejna szansa już niebawem – festiwal Crankworx Rotorua już za dwa tygodnie!