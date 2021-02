Poznaj tego, który co miesiąc zamierza bić rekord

Wojtek Sobierajski jest medalistą mistrzostw świata i Europy w biegach przeszkodowych, a zawodowo trenerem Crossfit w Legia Fight Club. Dla szerzej znanego między innymi z telewizyjnego programu „Ninja Warior” 32-letniego warszawiaka to wszystko za mało. Dla tego pobił między innymi rekord Guinnessa przepływając kajakiem 262 km w 24h, a także rekord Polski przez 24h pchając auto na dystansie 62 km. Wciąż rzuca sobie coraz to nowe wyzwania, którymi przesuwa kolejne granice i pokazuje, jak wszechstronnie wytrenowane jest jego ciało. Postanowiliśmy dowiedzieć się, skąd się to bierze.

Wojciech Sobierajski © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Krystian Walczak: Ostatnio pobiłeś rekord Polski we wspinaczce po linie, ale to dopiero pierwszy z dwunastu planowanych na ten rok rekordów i oczywiście nie pierwszy w całej twojej karierze sportowej. Kiedy szukasz sobie nowego wyzwania, to od czego zaczynasz?

Wojtek Sobierajski: Jestem świeżo po podejściu do bicia rekordu Polski i jestem bardzo szczęśliwy! W ciągu jednej godziny wspiąłem się na pięciometrową linę sto jedenaście razy, czyli o dwanaście więcej niż minimum wyznaczone przez komisję. Mój plan na ten rok to projekt „Rekordzista”. W ciągu dwunastu miesięcy chcę pobić dwanaście ekstremalnych rekordów, z czego jedenaście to rekordy Polski plus jeden rekord Guinnessa. Wiele osób mówi mi wprost, że porywam się z motyką na słońce. Ale ja w siebie wierzę. I mam ku temu powody. W zeszłym roku ustanowiłem już dwa rekordy - przez 24 godziny pchałem samochód i wykręciłem 62 km 200 m, a w ciągu 24 godzin przepłynąłem kajakiem 262 km. Ten drugi wynik zgłosiłem także do komisji rekordów Guinnessa i czekam na akceptację. A skąd pomysły na tak szalone wyzwania? Nie ma tu większej filozofii, po prostu wymyślam coś niewykonalnego. A potem to robię.

Wojciech Sobierajski i bicie rekordu wchodzenia po linie © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Po linie można wejść ileś razy w ciągu godziny, doby, albo wejść po długiej linie, czy też najwyżej zawieszonej. Jak zatem wybierasz wariant rekordu, który chcesz pobić? Dopasowujesz go pod siebie, czy może wprost przeciwnie, starając się wybrać opcję jak najtrudniejszą?

Rekord Polski we wspinaniu po linie należał do najbardziej klasycznych w tej dziedzinie - pięć metrów długości, możliwość używania rąk i nóg, start z pozycji stojącej. Nie kombinowałem więc specjalnie. Zresztą to nie jest tak, że można wszystko dopasować pod siebie. Sam proces zgłaszania próby wygląda w ten sposób, że komisja rekordów Polski analizuje pomysł, sprawdza czy dany rekord jest już ustanowiony, a jeśli nie to posiłkuje się wynikami zza granicy. I to oni dają zielone światło. Na pewno nie zgodzą się na żadne udziwnienia. Ale dzięki, właśnie podsunąłeś mi świetne pomysły na kolejne rekordy!

Kajakowy rekord © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Jak to jest, że ludzie, którzy są trochę niespokojnymi duchami i ciągle ich ciągnie do czegoś nowego, potrafią podporządkować się reżimowi treningowemu i wykonywać jakiś przygotowany wcześniej plan?

Ja mam tak, że jak obiorę sobie jakiś cel, to poświęcam mu się w stu procentach. I to serio na maksa, bo żyję zgodnie z powiedzeniem „cel uświęca środki”. Podporządkowuję pod niego dietę, plan treningowy, życie towarzyskie, czy nawet pracę. Jak trzeba, to robię wolne od trenowania innych by mieć więcej czasu na swoje przygotowania. Nie liczy się nic innego oprócz osiągnięciu celu. A dopiero po jego zrealizowaniu rzucam sobie kolejne wyzwanie. Tak samo jest w trakcie. Podczas rekordu kajakowego przez 24 h nie zrobiłem sekundy przerwy. Jadłem, piłem, a nawet załatwiałem się płynąc. Nie było czasu, bo granicę starego rekordu minąłem dopiero po 23,5 h.

Kwestia urazów przy moich wyzwaniach jest bardzo ciekawa Wojtek Sobierajski Pytam, bo analizując twoją sportową historię, można wyciągnąć jeden z dwóch wniosków. Albo nie możesz zdecydować się na jedną dyscyplinę, albo ciągle szukasz nowych wyzwań. Czy takie dyscypliny jako boks, gdzie nawet byłeś w kadrze, to było za mało? Zdecydowanie to drugie. Zawsze bardzo lubię to na czym w danym momencie się skupiam i wkładam w to całe serce. Tak było z boksem, gdzie stoczyłem około stu walk i zdobyłem złoty medal Pucharu Polski. Tak było z Crossfitem, na który przerzuciłem się potem. Ćwiczyłem dotąd, aż nie wygrałem największych zawodów w Polsce. Potem były biegi z przeszkodami, gdzie zdobyłem cztery medale mistrzostw świata oraz jeden Europy. Następnie przyszedł czas na krótkie tory przeszkód i finał Ninja Warrior Polska. A teraz są te szalone wyzwania i projekt „Rekordzista”.

W programie Ninja Warior Polska © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Wyzwania, które sobie rzucasz wymagają ogólnej sprawności. Jak trenujesz? Czy dzień nie jest dla ciebie za krótki, żeby pracować nad wszystkim?

Masz rację. Różnorodność moich celów wymaga pracy nad wszystkimi cechami motorycznymi. Muszę być zarówno wytrzymałym, by płynąć kajakiem przez całą dobę bez przerwy, jak i silnym, aby być w stanie przepchać samochód na sześćdziesiąt kilometrów. Wspinaczka po linie wymaga za to zręczności, gibkości i dobrej koordynacji ruchowej. Czasem śmieję się, że w zależności od aktualnych potrzeb, zmieniam się jak kameleon. Boksując walczyłem w kategorii do 69 kilogramów, potem przytyłem ponad dwadzieścia trzy kilo, by być silnym i dać sobie radę z ciężarami w Crossficie. Następnie znowu schudłem do 80 kilogramów, aby szybciej biegać. Podobnie jest z treningami. Najbardziej skupiam się bieżących potrzebach, nie zaniedbując jednak ogólnej sprawności. Trenuję codziennie lub dwa razy dziennie, a tygodniowy rozkład jednostek wygląda mniej więcej tak: trzy treningi siłowe/Crossfit, trzy treningi biegowe i jedna wizyta na ściance wspinaczkowej. Do tego dochodzą specjalistyczne przygotowania pod konkretny cel.

Rekord okupiony... © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Co robisz, by unikać kontuzji?

Kwestia urazów przy moich wyzwaniach jest bardzo ciekawa, bo są one więcej niż pewne. Mogę jedynie minimalizować „zniszczenia”. Przykładam dużą wagę do dobrej rozgrzewki i codziennego rozciągania. Dwa razy w tygodniu odwiedzam mój zaprzyjaźniony gabinet rehabilitacji i masażu. Jednak wysiłek, na który się porywam, jest po prostu nadludzki. Po rekordzie kajakowym przez trzy miesiące leczyłem zapalenia ścięgna w palcu, naderwałem sobie wtedy także mięsień podobojczykowy oraz doznałem czasowej utraty czucia w stopie - od zbyt długiego ucisku i siedzenia przez dobę w jednej pozycji. Aktualnie cały czas leczę biodra i otaczające je tkanki po pchaniu samochodu. A przecież robiłem to w listopadzie! Podejmując się tych swoich ekstremalnych rekordów jestem pogodzony z kontuzjami, które nieuchronnie odniosę.

Wojtek Sobierajski jest trenerem crossfitu © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Jesteś trenerem Crossfit w Legia Fight Club. Czy ta dyscyplina to jest dobra droga, by zacząć przygodę z biegami przeszkodowymi, w których jesteś mistrzem?

Crossfit jest wspaniałą bazą pod każdy rodzaj sportu i aktywności fizycznej, bo rozwija wszystkie cechy motoryczne. Sam mam tego rodzaju jednostki w swoim planie treningowym i dzięki temu jestem gotowy na wszystko. By móc rywalizować z innymi w biegach z przeszkodami należy dodać do planu ćwiczenia wzmacniające wytrzymałość chwytu oraz jednostki biegowe, bo to te dwie cechy będą tu najważniejsze. Przy okazji zapraszam wszystkich na swoje zajęcia.

Chcąc dobrze pływać, cały czas poświęciłbym na pływanie Wojtek Sobierajski Niedługo ruszy nasz challenge na Stravie, w którym trzeba będzie 3x/tydzień zarejestrować 30 minut aktywności. Potrwa dwa tygodnie. W związku z tym mam pytanie. Gdybyś miał tylko 30 minut na trening, tylko 3 razy w tygodniu, to jak byś wykorzystał ten czas, żeby trening był najbardziej efektywny pod kątem takich wyzwań, jakie sobie rzucasz, czyli np. ciągnięcia samochodu idąc na rękach? Uważam, że aby być w czymś dobrym, trzeba to po prostu robić. Skupiłbym się więc na praktykowaniu czynności, w której próbowałbym pobić rekord, lub na ćwiczeniach ją imitujących. Chcąc dobrze pływać, cały czas poświęciłbym na pływanie itp. A jeśli chciałbym być po prostu sprawnym i przygotowanym na wszystko, postawiłbym właśnie na Crossfit. Ten system treningowy zakłada krótką, lecz bardzo intensywną pracę. Wpisuje się więc w założone ramy doskonale.

Wojciech Sobierajski © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Opowiedz więcej o tych wyzwaniach, które czekają cię w tym roku? Zdradź trochę szczegółów.

Nie mogę zdradzić wszystkiego, bo konkretne rekordy ogłaszam co miesiąc, ale uchylę czytelnikom rąbka tajemnicy. W lutym podejmę się wyzwania, którego nie dokonał jeszcze nikt - mam zamiar przejść kilometr, ciągnąc za sobą samochód. Tylko że iść będę na rękach. Komisja rekordów wyznaczyła limit czasu na trzy godziny, zapowiada się więc długi zimowy spacer. A potem będzie nie mniej, mam nadzieję ciekawie - pływanie kajakiem, bieganie z pięćdziesięciokilogramową piłką czy podnoszenie ciężarów pod wodą.

Wojciech Sobierajski z potwierdzeniem rekordu © facebook.com/WojciechSobierajSobierajski

Jaka jest twoja największa pasja poza sportem?

Tydzień temu urodziła się moja śliczna córeczka Felicja i muszę przyznać, że na jej punkcie przepadłem! A tak ogólnie to całe moje życie kręci się wokół sportu i wolny czas także lubię spędzać aktywnie. Wędkarstwo, squash, piesze wędrówki czy wyprawy rowerowe - byle było szybko, mocno i ciekawie!

Gratulacje! Dzięki za rozmowę.