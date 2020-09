Polacy na podium w portugalskim Estoril!

Po kilku modyfikacjach kalendarza, sezon skończył się na portugalskim torze w Estoril. To bardzo wymagający obiekt, na którym od wielu lat nie gościły imprezy tej rangi, dlatego większość zawodników musiała przed wyścigiem uczyć się jego nitki. Polacy wykonali to zadanie znakomicie. W zespole nr 77 (królewska klasa EWC) starowali Gino Rea, Broc Parkes i Sheridan Morais.

Kłopoty pojawiły się później. Na ostatnim okrążeniu zmiany Paska motocykl zgasł z powodu braku paliwa. Zaczęła się walka z czasem! „Pasio” przez pół kilometra pchał sprzęt do paddocku. Szkopek wybiegł na początek alei serwisowej, by dopingować zmęczonego kolegę, a ekipa czekała na motor, by zatankować paliwo i wrócić do walki. Po kilku kolejnych zmianach Szkopek wyczuł, że hamulce zrobiły się niebezpiecznie miękkie i znów trafiło na Paska. Polak musiał zjechać po 15 kilometrach swojej sesji na wcześniejszą zmianę klocków.