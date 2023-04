Urbański: Od wzruszającej elektroniki po totalnie chorą jazdę

Jest jednym z najciężej pracujących ludzi w polskiej branży muzycznej. Z gościa, który, pozornie, stoi po prostu za deckami czy studyjnymi suwakami, w ostatnich latach zmienił się w prawdziwą instytucję. Miksuje, masteruje, produkuje, komponuje, aranżuje, staje na sztandarach wielkich eventów. Wojtek Urbański to, dosłownie, człowiek-orkiestra.

Kilka miesięcy po tym , jak w zespole Tymka wygrywał pojedynek Red Bull SoundClash i tuż przed kolejnymi wielkimi wydarzeniami w jego karierze, zaczepiliśmy go na luźną rozmowę. My zagajamy, Urbański opowiada. Bo jak się okazało, to również gaduła, która o wszystkim opowiada dokładnie, precyzyjnie i z pasją.

Red Bull SoundClash - jak wspominasz to wydarzenie z kilkumiesięcznej perspektywy? W jego trakcie nie kryłeś dużego entuzjazmu.

Wojtek Urbański: Na pewno był to dla mnie najciekawszy koncert pod względem koncepcyjnym, bo nigdy wcześniej nie brałem udziału w takiej muzycznej bitwie. Tak naprawdę cała moja znajomość z Tymkiem była dla mnie otwarciem pewnego etapu, a ten koncert był jednym z ostatnich, jakie zagraliśmy wspólnie. Można więc powiedzieć, że Red Bull SoundClash stanowi dla mnie zamknięcie pewnej konkretnej historii.

Sam koncert był o tyle ciekawy, że mogliśmy na bieżąco moderować proces oddziaływania na publiczność i podbijać go emocjonalnie w odpowiednich momentach. Oczywiście wszystkie kompozycje mieliśmy przygotowane wcześniej, ale sam poziom emocji i napięcia kontrolowaliśmy bezpośrednio ze sceny. Przeciwnik, Otsochodzi, był mocny , więc wytoczyliśmy najcięższe działa.

Skoro Red Bull SoundClash, to i Tymek. Wasza współpraca to ta z tych bardziej intymnych, bo skupiających się głównie na pracy w studiu.

Tak, ale nasza forma pracy w studiu była paradoksalnie bliska graniu koncertów. Prawie wszystkie 21 utworów z płyty „Odrodzenie” zarejestrowaliśmy niemal „na setkę”. Bit powstawał w studiu, obok siedział Tymek i pisał tekst. Kiedy był gotowy, to nagrywaliśmy wokale i właściwie te pierwsze wersje trafiły później na płytę. Każdy utwór powstawał w 4-5 godzin – od momentu pierwszego dźwięku do wysłania utworu na miks. Może trudno w to uwierzyć, bo brzmią one w bardzo pełny sposób, ale warto pamiętać, że w studiu byliśmy zawsze z najlepszymi muzykami. Ja natomiast byłem moderatorem tego wszystkiego i wybierałem najlepsze, najbardziej odpowiednie momenty. Składałem to w muzyczną całość.

Wiem, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bo słuchając płyty podejrzewa, że jest ona porządnie wyprodukowana. Natomiast ja pracowałem przy niej, nie wciskając pauzy. Produkowałem te numery bez zatrzymywania muzy, żeby nie wybijać Tymka z pisania tekstu. Dokładałem jakiś element i czekałem aż pętla wróci do tego miejsca, żeby usłyszeć, czy to siedzi. (śmiech) I na tym polegała ta produkcja.

Nasze dni wyglądały tak, że np. od godz. 10 rano do obiadu tworzyliśmy pierwszy numer, a po obiedzie siadaliśmy do drugiego. Utwory powstawały w różnych miejscach i studiach nagraniowych. Te najsmutniejsze i najbardziej mroczne nagraliśmy nad polskim morzem, te słoneczne, gitarowe i szczęśliwe – w pięknym francuskim Studios La Fabrique. Część w RecPublica Studios w Lubrzy, a kilka w moim prywatnym studiu na Mińskiej. Wydaje mi się, że te etapy słychać również na płycie.

Przejdźmy teraz do soundtracków , a tych masz kilka już na koncie. Czym różniła się praca np. nad muzyką do „Hiacyntu” od „Układu”? I czy zgodzisz się, że „Rysa” w tym wszystkim najbardziej eksploruje twoją wrażliwość artystyczną?

Praca nad soundtrackami i muzyką filmową jest moją główną częścią działalności. Nie ukrywam, że wiążę z nią najwięcej nadziei oraz planów. Chciałbym się zestarzeć jako kompozytor muzyki filmowej, bo jako producent i muzyk, który bierze udział także w tej bardzo bieżącej scenie elektronicznej, czuję się trochę jak sportowiec. Jest pewien okres, kiedy masz wydolność, a jest też moment, kiedy powinno się po prostu ustąpić miejsca młodszym. Jako kompozytor muzyki filmowej najlepsze lata – jak sądzę – mam jeszcze przed sobą, dlatego bardzo dużo pracy wkładam właśnie w tę dziedzinę muzyki.

Zrobiłem już parę razy muzykę do filmów czy seriali, jak chociażby właśnie „Hiacynt”, czy „Rysa”, ale jeszcze w tym roku pojawią się najprawdopodobniej cztery filmowe czy serialowe premiery dla dużych platform, przy których pracowałem. W tym oficjalny dokument biograficzny o Robercie Lewandowskim.

Nad serialem pracuje się trochę łatwiej, bo muzykę ustalasz już właściwie przy pierwszym czy drugim odcinku, a później operujesz już tymi istniejącymi tematami do końca. Przy filmie natomiast pracujesz nad każdą minutą bardzo precyzyjnie, bo później wszyscy bardzo dokładnie przyglądają się każdemu momentowi. Czasami mam ochotę się właśnie tak poskupiać nad każdym najmniejszym elementem i popracować nad filmem, a czasami lubię robić muzykę do serialu i widzieć, jak każdy odcinek zasuwa wręcz maszynowo.

Sama „Rysa” była dla mnie mega ważnym projektem. Gdy robiłem pierwszy raz muzykę do serialu, a działo się to przy „Ultraviolet” to można tak naprawdę powiedzieć, że wtedy dopiero uczyłem się odpowiedniego podejścia. Przy „Rysie” czułem się już profesjonalistą, więc pozwoliłem sobie na dużo szaleństwa. Było to też moje pierwsze spotkanie ze Staszkiem Słowińskim, który według mnie jest aktualnie najlepszym skrzypkiem w Polsce. Wydaje mi się, że obaj pracowaliśmy na niesamowitym entuzjazmie i daliśmy tam z siebie maksimum. Dodatkowo, fabuła serialu i dualizm głównej bohaterki pozwoliły mi stworzyć muzykę bardzo rozpiętą stylistycznie. Od pięknej, wzruszającej elektroniki po totalnie chorą jazdę i mnóstwo eksperymentów. Sztuka lubi takie duże rozpiętości i szaleństwo, więc ten soundtrack nie mógł się po prostu nie udać.

Co jest wyjątkowego w przygotowywaniu muzyki do spektakli teatralnych? Da się to porównać z soundtrackami, czy jednak to inne światy, inne muzy?

Zupełnie inne światy. Podstawowa różnica jest taka, że przy filmie pracuję już w etapie postprodukcji, czyli kiedy aktorzy odegrają swoje role, pojadą na wakacje itp. Do pewnych rzeczy nie da się już wtedy wrócić, bo nie jest to praca na otwartym organizmie. W teatrze natomiast pracuję z żywymi ludźmi, jestem na próbach i wspólnie z aktorami kształtuję te emocje. Jest to piękne doświadczenie i najbardziej podoba mi się w pracy teatrze międzyludzka relacja. Jestem na pierwszych czytaniach tekstu, kiedy nie ma nawet jeszcze scenografii czy kostiumów. Często jest to niełatwy proces, bo bywa, że wiąże się to z „grzebaniem” w mocnych emocjach. Nie mogę więc powiedzieć, że aktualnie brakuje mi pracy w teatrze.

Przeskakujemy na klubowy parkiet. Rysy to projekt, którym - tak się wydaje z perspektywy czasu – udało ci się mocniej zaznaczyć swoje nazwisko. Dzisiaj czym jest dla ciebie ten duet z Łukaszem Stachurko? Czymś w rodzaju azylu, do którego wracasz chcąc trochę odciąć się od bardziej komercyjnych projektów?

Duet z Łukaszem był dla mnie przełomowy. Nie każdy wie, jaka jest moja historia, ale jest ona bardzo złożona i zaczęła się na wiele lat przed Rysami, na początku lat 2000. Odniosłem wtedy bardzo duży sukces w muzyce elektronicznej, bo jako małolat wydałem EP-kę w jednej z najbardziej znanych ówcześnie wytwórni muzycznych, a więc Compost Records. Zacząłem swoją karierę z wysokiego C, bo miałem dostęp do bardzo wielu ciekawych narzędzi i kumatych ludzi. Moim bliskim kolegą był wtedy Tymek Borowski, który już w latach '00 potrafił ingerować w kody programów VST i tworzył swoje efekty, z których korzystał m.in. Cristian Vogel, czy wielu innych topowych producentów. Miałem szczęście, że obaj mieszkaliśmy w małej miejscowości pod Warszawą i po prostu byliśmy ziomkami. Dzięki temu już w gimnazjum zacząłem robić muzykę na dobrym poziomie i bardzo szybko przeskoczyło to z małego domku do jednej z najważniejszych wytwórni na świecie.

Oczywiście nie mogło się to dobrze skończyć i po tym, jak wydałem EP-kę, a moje utwory zauważyły takie tuzy jak Laurent Garnier czy Jazzanova, po prostu załamałem się pod tym ciężarem. Zacząłem się stresować i denerwować samym tworzeniem muzyki. Nie wydałem nic swojego, dopóki po paru latach znajomości z Łukaszem Stachurko nie zaczęliśmy robić razem muzyki. Dużo mu zawdzięczam, bo Łukasz potrafi stworzyć fajną atmosferę. Mogłem się przy nim wyluzować i otworzyć znów muzycznie. Po 10 latach artystycznej ciszy, mój głód sukcesu spowodował, że Rysy dostały naprawdę mocnego kopa. Ale faktycznie nie były one moim pierwszym projektem, z którym odniosłem sukces, w pewnym sensie dużo większy odniosłem 10 lat wcześniej. Rysy otworzyły mi natomiast wiele dróg, odblokowały mnie i to dzięki nim poznałem wiele fantastycznych ludzi ze świata filmu. Rysy są projektem bardzo lubianym przez branżę filmową i to właśnie w ten sposób zacząłem robić muzykę także do filmowych projektów.

Przewodziłeś też orkiestrze, która złożyła muzyczny hołd Krzysztofowi Krawczykowi. Kiedy, ale tak szczerze, w pełni doceniłeś jego twórczość?

Szczerze mówiąc to nigdy nie przyśniłoby mi się, że będę zajmował się muzyką Krzysztofa Krawczyka. Jest to dość odległy biegun od moich naturalnych zainteresowań. Ale ja lubię wyzwania i tak jak wyprodukowałem płytę Kwiatu Jabłoni, tak wziąłem się za odświeżenie muzyki Krzysztofa. Muzyki Kwiatu Jabłoni też nigdy nie byłem fanem i o tym otwarcie mówiłem, ale po prostu chciałem sprawdzić się w konwencji, która jest mi bardzo odległa. Praca producenta, aranżera i kompozytora nie musi być tylko mierzeniem się ze swoimi ulubionymi stylistykami, a wręcz ciekawie jest czasem pójść w coś kompletnie innego i pobyć tam chwilę. Lubię, kiedy muzyka zaskakuje nie tylko mojego słuchacza, ale także mnie samego.

Praca nad muzyką Krzysztofa Krawczyka była dla mnie właśnie takim codziennym zaskakiwaniem się. Jestem bardzo szczęśliwy, że wyszło to dobrze i też zostało w taki sposób przyjęte przez publiczność Męskiego Grania. Dzięki temu miewałem bardzo dużą amplitudę codziennych wrażeń. Mogłem rano nagrywać z Kazem Bałagane, a wieczorem z Kwiatem Jabłoni. Totalny „Kac Jabłoni”.

Wojtek Urbański © Maciek Zygmunt

W potencjał Julii Wieniawy wierzyłeś z kolei od czasów, gdy jeszcze mało kto wiedział, że ma marzenia związane z muzyką. Co takiego w niej dostrzegłeś, a może bardziej usłyszałeś, że poczułeś „tak, zrobimy to, właśnie z nią, to musi się udać”?

Zobaczyłem po prostu dziewczynę autentycznie zjaraną muzyką, która słucha FKA Twigs, Sevdalizę, Grimes i masę innej, dobrej kobiecej muzyki. Przy okazji była to wówczas najbardziej znana polska influencerka, więc spodziewałem się, że spotka się to z jakimś hejtem i oporem całej społeczności. W muzyce raczej lubimy osoby, które kojarzą nam się z naturalnością, skromnością itp., a jeśli ktoś próbuje dostać się do tego świata z góry, a nie z dołu, to często spotyka się to z pewnego rodzaju wykluczeniem. Poniekąd to rozumiem, ale akurat w tym wypadku podobało mi się, że możemy zrobić coś niełatwego. Wiedziałem, że to nie jest ściema, a sama Julka większość swoich rzeczy sama wymyśliła i zaśpiewała.

Dodatkowo, bardzo zmotywował mnie swego czasu pewien potworny hejter i mizogin. Czytając dzisiaj jego wypowiedź o Julii, typu: „nie nagrywaj muzyki, skup się na reklamach butów na przystankach, te przynajmniej nie wydają dźwięku” można stwierdzić, że był to po prostu wylew chamstwa z jego strony. To dodało mi jedynie siły i motywacji, aby iść dalej - pokazać klasę i zamknąć dzioby hejterom. Zrobiliśmy z Julką kilka dobrych numerów, a później ona sama poprowadziła swoją karierę. Uważam, że jest to bardzo dobra popowa muzyka, która jest też pięknie zaprojektowana scenicznie. Super, że Julka się realizuje, trzymam za nią kciuki.

Czy na początku 2023 r. można powiedzieć, że równolegle funkcjonujesz zarówno w undergroundzie, którym są chociażby soundtrackowe wyzwania, współpraca z TEKTONIKĄ, Jerzykiem Krzyżykiem, jak i na tych wielkich scenach, gdzie ożywiasz na nowo twórczość innych?

Cieszy mnie ten dualizm. Zawsze ciągnęło mnie do eksperymentu i undergroundu, a z drugiej strony bardzo lubię mainstream, robienie zasięgów i dużych przebojów. Na szczęście jedno nie wyklucza drugiego, choć oczywiście spotykam się czasem z próbami wykluczania. Środowisko undergroundowe nie zawsze chce współpracować z gościem, który na ścianie ma platynowe płyty za utwory z Julią Wieniawą, a środowisko mainstreamowe czasem puka się w głowę, kiedy udostępniam utwory Jerzyka Krzyżyka czy xDZVONx. A ja zawsze będę robił to, co mi w duszy gra i jeśli spowoduje to trochę fermentu na polskiej scenie, to dobrze.

Kiedy ty w ogóle śpisz i czy w ogóle?

Często ostatnio słyszę to pytanie, ale prawda jest taka, że mam po prostu wspaniałych współpracowników. Muzyka to praca zespołowa, a ja najczęściej staram się tym zespołom i projektom przewodzić. Nie znaczy to jednak, że wszystko robię sam. Wystarczy spojrzeć na moje metryczki w ZAiKSie i zobaczyć, ile osób uczestniczy przy powstawaniu jednego utworu. Nigdy nikogo nie wykluczam i staram się stworzyć jak najlepsze warunki dla mojego zespołu. Czy to w Dyspensie Records, czy nowo powstałej Dyspensie.AI, pracujemy w grupie najzdolniejszych młodziaków, jakich znam.

Zresztą, jak się popatrzy na moją dyskografię, to można zauważyć taką tendencję, że zazwyczaj pracuję w duetach lub zespołach. Duet Rysy z Łukaszem Stachurko, soundtrack „Rysa” ze Staszkiem Słowińskim, Urbański Orkiestra z całą plejadą ludzi. W tym roku swoją premierę będzie miał film „Fanfik”, do którego soundtrack nagrałem razem z Jakubem Żyteckim. Jest już pierwszy film o Robercie Lewandowskim, do którego zaprosiłem Łukasza Palkiewicza, szerzej znanego jako Szatt . Ja po prostu lubię spotkania z ludźmi.

Praca z innymi to kwestia licznych kompromisów. Nie korci czasem, żeby na kilka miesięcy się odciąć i być dla siebie sterem, żeglarzem i całą resztą?

Czasem mnie korci, no pewnie! Dlatego już teraz zdradzę, że pracuję obecnie nad solową płytą. Premiera niedługo, pewnie jeszcze w tym roku.

