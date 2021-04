Wokalista Afromental twarzą PLE. "MightyWozz": Esport to wspaniała branża

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Czy dzisiaj da się jeszcze Ciebie jakkolwiek zdefiniować? Muzyk, streamer, aktor… Czy którakolwiek z ról jest wciąż przewodnią w Twoim życiu?

Wojciech “Łozo”/“MightyWozz” Łozowski: Przede wszystkim jestem entuzjastą życia i różnych zajawek. Trudno mi wybrać jedno. Do tej pory ludzie najbardziej znali mnie z tworzenia muzyki i z telewizji. Natomiast teraz rozwinąłem swoje skrzydła o gaming i streaming czy aktorstwo. Lubię przygodowo przeżywać życie. Tak chcę po prostu żyć. Nie mam ochoty być najlepszym tylko w jednym temacie.

Aktualnie poza streamami mocno pracuję też nad płytą. Na pewno będę wracał do muzyki. To coś, w czym myślę mam najwięcej talentu. Jednak również aktorsko pojawiają się nowe filmy. Ciężko mnie zdefiniować. Chcę smakować w życiu różnych rzeczy. Wszystkich, które sprawiają mi frajdę i które bardzo lubię. Jestem po prostu Wojtkiem Łozowskim.

Niewiele osób wciąż wie, że świat gamingu był ci bliski od dawna, jeszcze zanim nawet stworzyłeś Afromental i dałeś się poznać szerszej widowni.

Wcześniej po prostu nie grałem tym publicznie. To było hobby, równoległe, domowe, bardziej prywatne. Natomiast od trzech lat postanowiłem to zmienić. Poznałem świat streamingu, przeanalizowałem to i pomyślałem: “kurcze, przecież ja bardzo dużo gram w gry”. Od zawsze, odkąd istniało Afromental, odkąd pracowałem w telewizji, zawsze w domu wieczorami grałem w różne gry z kumplami, czy sam, przechodziłem multum tytułów i multum rodzajów gier od strategii przez RPG-i czy gry sportowe. Natomiast dopiero od trzech lat mówię o tym publicznie i też z tego teraz korzystam, bawię się, udaje mi się też na tym zarobić parę groszy. Chciałem też się w tym świecie pokazać, odnaleźć, to coś, co uwielbiałem robić za małolata. To było marzenie nastolatka, gdy grało się w pierwszym klanie w Call of Duty z kumplami, że fajnie byłoby to robić półzawodowo czy zawodowo.

Wspominasz o pierwszych klanach w Call of Duty, na twoich streamach też dominuje ten tytuł. Dlaczego akurat taki wybór? Nie chciałeś spróbować chociażby CS’a?

Zawsze gdy byłem nastolatkiem, to gdy wszyscy robili jedno, to ja musiałem sobie znaleźć coś innego. Tak zawsze było i z muzyką i wieloma innymi rzeczami. Gdy wszyscy słuchali Metalliki, to ja słuchałem Godsmacka, wszyscy słuchali Nirvanny, to ja słuchałem Alice in Chains. Gdy wszyscy grali w CS’a, to ja znalazłem sobie Call of Duty, bo akurat wyszła jedynka.

Trochę więc jest to spowodowane moim charakterem, ale też trochę nie miałem środowiska Counter-Strike’owego. Pojawiło się kilku znajomych, którzy zaczęli ogrywać Call of Duty i tak naturalnie poszedłem w tym kierunku. Po latach natomiast już ciężko mi było wkręcić się w CS’a, ludzie mieli taką przewagę, że nigdy nie postanowiłem się w ten tytuł bardzo zaangażować, choć scenę profesjonalną śledzę i bardzo ją szanuję.

Dlaczego w internecie funkcjonujesz jako "MightyWozz”, a nie “Łozo”? Czy ksywka znana z mainstreamu nie pomogłaby chociażby szybciej wybić ci się na Twitchu?

Myślę, że byłoby łatwiej, jak najbardziej. Natomiast ja jestem dziwnym człowiekiem, który zamiast sobie ułatwiać, to sobie utrudnia. Natomiast “MightyWozz”, to nick, który mam od wielu, wielu lat. Kiedyś wymyśliłem go będąc jeszcze w szkole i tak zostało. Używam go i w gamingu i na Instagramie. Też pod tym pseudonimem będę teraz nagrywał płytę, jako “Wozz” Łozowski.

Stoi za nim taka historia, że gdy skończyłem liceum w Stanach Zjednoczonych, to tak mnie nazywano. Nawet w oficjalnych papierach tak mnie zapisywano. Nie Wojciech Łozowski, tylko “Wozz” Lozowski. Także dodałem “Mighty” i tak zostało.

Jak bardzo pomógł ci fakt, że gdy zaczynałeś na Twitchu byłeś już osobą znaną w mainstreamie?

Na pewno trochę to pomogło. Jednak ludzie mnie już kojarzyli na tyle, że większość osób w kraju wiedziała kim jestem. Natomiast zauważyłem, że to w ogóle nie przekłada się na streamowanie w dłuższym okresie czasu. Twitch to zupełnie inne środowisko. Tutaj ludzi musisz do siebie przekonać. Jeżeli ktokolwiek znany będzie streamował raz czy dwa, to na pewno przyjdzie mnóstwo ludzi. Ja na samym początku także miałem bardzo dużo widzów. Z czasem jednak to zaczęło spadać. Ludzie mają już swoich idoli na Twitchu, swoich ulubieńców, a to że ktoś jest znany to ciekawostka. Jednak aby widz chciał z Tobą zostać, to musisz sobie ciężko na to zapracować regularnym contentem, by on się do ciebie przekonał, pomyślał “ten gość jest ok, chce go oglądać na streamie”.

Streamy “MightyWozza” można oglądać pod adresem Twitch.tv/themightywozz

Jak na początku odbierał cię Twitch chat, jak ty jego?

Ja na samym początku się bardzo jarałem. Zrobiłem sobie przerwę od Afromental. Pierwszy raz teraz tak długo nie gram koncertów, podczas gdy od 2004 roku regularnie grałem do 2017 może 2018 roku. Odmawiałem też niektórych propozycji z telewizji, gdy się nie do końca w czymś widziałem i nie czułem w danych projektach. Zrobiłem pewien krok w tył, musiałem sobie przearanżować pewne rzeczy w głowie. Jak jednak zobaczyłem, że istnieje coś takiego jak możliwość streamowania to pomyślałem, że brakuje mi takiego gadania do kamery, do ludzi. Coś, co bardzo lubiłem w MTV. Coś co lubiłem w pracy w telewizji, relacja między mną, kamerą i ludźmi za obiektywem.

Wojtek "MightyWozz" Łozowski © PLE

Dzięki streamom znów mogłem pogadać do kamery, do ludzi bez wychodzenia z domu. To dało mi dużo frajdy. Mogę się tutaj wygłupiać, być sobą, przy okazji jest to nieograniczone przez żadnego producenta, reżysera, więc mogę totalnie robić na co tylko mam ochotę, mogę to prowadzić w jakąkolwiek stronę chcę.

Początek był na pewno trochę śmieszny, ale i trochę dziwny. Pojawiła się cała masa bardzo różnych ludzi. Niektórzy pisali: “o kurcze, ale czad, słuchałem Twoich piosenek”. Przychodziła jednak też cała masa i mówiła: “o skończyły się pieniądze z muzyki, to teraz pchasz się w gaming?” Takie igiełki wbijane w internecie są na porządku dziennym. Ludzie jako anonimowe postaci czują się bezkarni, wolniejsi. Dużo było takich ludzi, którzy chcieli mi uprzykrzyć ten początek. Jednak pracuję w showbiznesie już wiele wiele lat i skórę mam twardą, choć na pewno to też odczuwałem. Jestem w końcu wrażliwym człowiekiem, działałem wokół sztuki, takie rzeczy potrafią zaboleć. Natomiast nauczony doświadczeniem wiem, że nie wolno się tym przejmować, trzeba robić swoje.

Twitch jest też mocno różny od telewizji. W telewizji wiesz, że jesteś przed kamerą i wiesz, że wówczas niektórych rzeczy się nie mówi. Natomiast tutaj jesteś w domu, w półprywatnym stanie. Czasem możesz się zapomnieć, że jesteś cały czas na żywo, że każdy może Cię oglądać. Zawsze znajdzie się kilka osób, które tylko jak się da wyciąć coś z kontekstu, wyłapać jakąś dziwną rzecz, zrobią clipa i będą nakręcać dramę, szukać konfliktów. Trzeba się mieć cały czas na baczności.

Jak twoi znajomi ze świata showbiznesu odbierali twoją decyzję niejako o porzuceniu tego środowiska?

Na samym początku wszyscy traktowali to bardzo dziwnie. Wiele osób pukało się w głowę i pytało co ja w ogóle robię, że miałem poukładane życie, a tu nagle z tego rezygnuje dla grania w gry jak jakieś dzieciaki.

Ja jednak mam gdzieś takie rzeczy. Nawet jak byłem w “Dzień Dobry TVN”, to Kinga Rusin powiedziała mi ze zdziwieniem, że “miałem takie wspaniałe życie, a teraz gram sobie w gry”. Dla mnie granie w gry to również wspaniała forma spędzania czasu. Oczywiście robię też inne rzeczy, wciąż mam marzenia, by zagrać w jakichś superprodukcjach filmowych, by nadal tworzyć muzykę i dawać koncerty, przeżywać piękne emocje razem. Natomiast te wspaniałe emocje przeżywam również podczas streamowania.

Wciąż jednak dużo ludzi, zwłaszcza ze starszych pokoleń, czy spoza branży, tego nie rozumie. Dla niektórych ciągle abstrakcją jest to, że ktoś może oglądać inne osoby jak grają w gry. Wciąż trzeba to tłumaczyć. Jednak z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, coraz więcej osób dostrzega potęgę gamingu i w jakim kierunku to idzie.

Dziś jesteś jedną z twarzy, a także współwłaścicielem Polskiej Ligi Esportowej. Jak w zasadzie do niej trafiłeś?

Współpracowaliśmy trochę już wcześniej z FantasyExpo. Byłem m.in. na jednym z finałów Polskiej Ligi Espotowej. Rozmawialiśmy o tym, że FantasyExpo ma pomysł, by wyjść z PLE i stworzyć z tego oddzielną spółkę. I tak się zaczęło. Zostałem jednym z udziałowców w PLE. Udało mi się także pozyskać kilku znajomych, m.in. Marcina Gortata. Mamy też teraz Dawida Podsiadło, a także kilku innych inwestorów. Wyszło takie fajne “połączenie kropek”. Jako że działam w różnych obszarach, to mam dużo znajomych, a że lubię ludzi i mam wrażenie, że ludzie lubią mnie, to mamy fajne relacje, kumpelskie i mogę się odezwać właśnie do takich postaci jak Marcin czy Dawid. I nawet jeśli to nie są osoby, które znały temat już wcześniej, to mogę im przedstawić projekt, “połączyć kropki” i wspólnie z tych kropek możemy narysować jakiś ciekawy obrazek.

Jak bardzo ewoluowała PLE odkąd dołączyłeś do projektu?

Przede wszystkim jest tutaj cały nowy team, który powstał wiosną zeszłego roku. Cały czas się rozwijamy, wciąż do naszego zespołu dołączają nowe osoby. Plan rozwoju mamy na parę lat wprzód, to wciąż dopiero początek. Co prawda pandemia nas trochę przyhamowała, gdyż mieliśmy plany na różne fajne eventy offline. Naszym marzeniem, jako PLE, jest tworzenie największych eventów esportowych w Polsce, a może z czasem i w Europie. Mamy duże marzenia i duże możliwości.

Wszystkie drużyny, które wzięły udział w 1. sezonie dawały świetny feedback, że jest to naprawdę coś innego, niż było wcześniej. Chcemy, by każdy zespół w Polsce, stworzony w jakiejkolwiek grze, marzył, by docelowo grać w PLE.

Co ważne, w drugim sezonie udało nam się dołożyć coś, czego nam bardzo brakowało. Mianowicie zwycięzca drugiego sezonu ligi CS’a, będzie mógł walczyć z najlepszymi na świecie, biorąc udział w eliminacjach do BLAST Premier Spring Showdown.

Jak bardzo w rozwoju PLE pomaga twoje doświadczenie z showbiznesu?

Jako PLE chcemy wnieść kilka nowych rzeczy. Przede wszystkim chcemy dać fajną rozrywkę, aby esport wszedł trochę w świat mainstreamu. Gracze już dziś są gwiazdami, jednak wciąż są gwiazdami w środowiskach gamingowych. Naszym celem natomiast jest, by spopularyzować gaming i jego gwiazdy również w innych branżach. Chcemy mieszać różne branże. Już w pierwszym sezonie PLE mieliśmy występy m.in. Żabsona czy Wiatra.

To tylko będzie się rozwijać, będzie tego coraz więcej. Oczywiście, jeśli tylko sytuacja na świecie pozwoli. Materiał o nas był w “Dzień Dobry TVN” czy w “Co za tydzień”. Poszerzamy wciąż obszary, do których trafiamy z polskim esportem i to jest naszym celem.

W innych branżach ludzie mnie znają na tyle, że mogę podejść, powiedzieć: “Słuchajcie - esport, zerknijcie, zobaczcie, pogadajmy o tym, bo jest to wspaniała branża, która się rozwija”. To pomaga, bo nie jest tak, że do tych osób przychodzi ktoś obcy, tylko jest osoba łącząca te światy, a ja lubię być tą osobą, która “łączy kropki”, sprawia mi to mnóstwo frajdy.

Można powiedzieć, że dziś wreszcie robisz po prostu to co kochasz? Nie jesteś od nikogo zależny, nikt nie mówi co masz tworzyć, co robić.

Jasne, staram się robić to co kocham. Oczywiście, w tych tematach jest cała masa rzeczy, których się nie chce robić, ale to normalne. Trzeba wówczas umieć złapać dyscyplinę i się zmotywować. Też chętnie bym tylko śpiewał na scenie i grał w gry. Jednak by dojść do tego momentu, trzeba zrobić rząd rzeczy, czy to związanych z robotą papierkową, czy to do kogoś zadzwonić, coś zorganizować. Zawsze jest w tym wszystkim element, który nie jest różowy, ale tak jest w całym życiu. Życie nie jest tylko różowe, ale aby odczuć w nim te piękne momenty, muszą być też te gorsze. Trzeba pamiętać, że to się składa na jedną całość.

Potrafiłem jednak momentami zrezygnować z pewnych rzeczy, które kochałem, bo czułem, że idą w złym kierunku, że już nie mam tej zajawki, tylko zaczyna się odcinanie kuponów, a nie chcę tak żyć, nie chcę wegetować. Chcę wciąż mieć zajawkę i tworzyć nowe rzeczy. Jak tylko czuję, że coś nie idzie w kierunku, w którym chciałbym, aby szło moje życie to zmieniam to, działam.

Ludzie często zapominają, że w życiu pewna jest tylko zmiana. Warto się zmieniać, nie bać się zmian. Oczywiście jest to pewne ryzyko, czasem trzeba zrobić krok w tył, ale nie można się bać. Trzeba spełniać marzenia, gonić za pasjami. Gdy człowiek bardzo się uprze i poświęci się jakimś tematom, to można wszystko w życiu zrobić.