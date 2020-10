Worlds 2020: Faworyci z awansem. Tylko Europa zawiodła

Bezzębne "Lwy"

Niestety, gdy przychodziło do gry z nieco bardziej wymagającymi rywalami, “Shad0w” i spółka byli bezradni . I o ile porażkę z Team Liquid można było jeszcze zrozumieć, o tyle przegrane z Legacy Esports z Oceanii czy tureckim Papara SuperMassive są już ciężkie do przełknięcia.

Niestety, gdy przychodziło do gry z nieco bardziej wymagającymi rywalami, “Shad0w” i spółka byli bezradni . I o ile porażkę z Team Liquid można było jeszcze zrozumieć, o tyle przegrane z Legacy Esports z Oceanii czy tureckim Papara SuperMassive są już ciężkie do przełknięcia.

Co prawda w knockout stage, w którym o wszystkim decydowało Bo5, MAD Lions postawiło Turkom twarde warunki, ulegając dopiero po piątej mapie. Trudno jednak było nie odnieść wrażenia, że przez większość serii to jednak reprezentanci TCL prezentowali się lepiej. Tak naprawdę, gdyby nie jeden gorszy w ich wykonaniu teamfight, całość powinna zamknąć się w czterech mapach.

Co prawda w knockout stage, w którym o wszystkim decydowało Bo5, MAD Lions postawiło Turkom twarde warunki, ulegając dopiero po piątej mapie. Trudno jednak było nie odnieść wrażenia, że przez większość serii to jednak reprezentanci TCL prezentowali się lepiej. Tak naprawdę, gdyby nie jeden gorszy w ich wykonaniu teamfight, całość powinna zamknąć się w czterech mapach.

Co prawda w knockout stage, w którym o wszystkim decydowało Bo5, MAD Lions postawiło Turkom twarde warunki, ulegając dopiero po piątej mapie. Trudno jednak było nie odnieść wrażenia, że przez większość serii to jednak reprezentanci TCL prezentowali się lepiej. Tak naprawdę, gdyby nie jeden gorszy w ich wykonaniu teamfight, całość powinna zamknąć się w czterech mapach.