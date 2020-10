Worlds 2020: G2 i Fnatic w ćwierćfinałach. Szczęśliwe losowanie "Samurajów"

. Aktualna meta mi pasuje, ale myślę, że to nie tylko o to chodzi. To także moje indywidualne umiejętności - mówił w rozmowie z serwisem “Inven Global”

- Jeśli jesteś dobrym graczem, zaadaptujesz się do każdej mety. Granie tankami w jungli jest dużo łatwiejsze, niż gra carry junglerem.