Im dalej w las, tym przewaga G2 na mapie rosła. Kolejne pojedynki padały łupem, co zaowocowało Baronem w 26. minucie. Nie zatrzymywał się wciąż „Caps”, który wyczyniał cuda Sylasem i w imponujący sposób wymazywał przeciwników (K/D/A 11/0/11) . Chwilę później G2 unicestwiło Gen.G i miało otwartą drogę do bazy rywali. Wrogi Nexus padł bardzo szybko i Mistrzowie Europy byli tylko o jedną mapę od półfinału Mistrzostw Świata.

Trzecia mapa rozpoczęła się świetnie dla G2 Esports, które zanotowało pierwszą krew na dolnej alei. Dodatkowe złoto powędrowało do „Perkza”, który po raz kolejny zdecydował się na grę Jhinem. W 15. minucie doszło do ważnej potyczki na środkowej alei, z której zdecydowanie lepiej wyszło G2 Esports, dopisując na konto zabójstw trzy eliminacje oraz smoka.

