Worlds 2020: Koniec turnieju dla G2. DAMWON zagra w finale

W ubiegłym roku to właśnie "Samurajowie" wyeliminowali ich z turnieju

Pierwsza krew dla "Jankosa"

Od samego początku bardzo aktywne było G2 Esports, co udowodniła pierwsza krew w wykonaniu „Jankosa” na środkowej alei. Chwilę wcześniej polski leśnik uaktywnił się na górnej alei, pomagając pozostać „Wunderowi” na linii. Chwilę później trzy zabójstwa zapisało na swoim koncie Damwon, które wykorzystało błąd G2 i wyłapało europejskich zawodników w swoim lesie.

Przewaga najlepszej koreańskiej formacji wciąż rosła, pozbawiając G2 szansy na wyłapywanie. W 21. minucie doszło do walki pod ognistym smokiem, która udowodniła, kto wiedzie prym na pierwszej mapie. Zawodnicy Damwon unicestwili G2, przejmując drake’a i dorzucając kolejne złoto na swoje konto. Mistrzowie Europy próbowali wykonywać szaleńcze akcje, które jednak na nic się zdały. Damwon poskromiło Barona, z którego wzmocnieniem zniszczyli bazę G2, zapisując pierwszą rozgrywkę na swoje konto.

Damwon nabrało wiatru w żagle. To oni zaczęli przejmować obiekty na mapie i decydować o tempie rozgrywki.

Bardzo dużą pewność siebie w drafcie przed drugą odsłoną pokazało Damwon, które wybrało Fiorę na górną aleję. To postać, która kontruje Camille, na którą zdecydował się „Wunder”. Pierwsza krew ponownie padła łupem G2 Esports, konkretnie „Mikyx’a”, który zanotował dwa zabójstwa na dolnej alei po świetnej akcji.

G2 wyciągnęło wnioski

G2 zdołało zniszczyć dwa inhibitory, chwilę później poskromić zawodników Damwon i zniszczyć wrogi Nexus, doprowadzając do wyrównania.

W 26. minucie ponownie G2 przejęło prym na mapie. Mistrzowie Europy raz po raz eliminowali przeciwników, co poskutkowało Baronem oraz wzięciem piekielnej duszy smoka.

18. minuta to próba podjęcia walki przez G2, które zajęło świetną pozycję. Mimo to Damwon bez większych problemów obroniło się i wyłapało jednego z graczy G2, przejmując również smoka. Przewaga w złocie Koreańczyków zwiększała się i mistrzowie Europy ze swoją kompozycją wydawało się coraz bardziej bezradne.

Na czwartej mapie G2 bez szans

W przeciwieństwie do trzech poprzednich map, czwarta rozpoczęła się od pierwszej krwi na środkowej alei dla Damwon Gaming. Chwilę później najlepszy koreański zespół wymazał z mapy „Wundera” i DWG prowadziło już 2:0 w zabójstwach. G2 wydawało się bardzo zagubione, nie mogąc zorganizować żadnej skutecznej akcji na mapie.

W 18. minucie Damwon wykorzystało Heralda na środkowej alei, dostając się w imponujący sposób do bazy G2. Tam „Jankos” i spółka byli bezradni, ich Nexus po raz ostatni w serii padł szokująco szybko i z bardzo głośnym hukiem.

Wraz z upływem czasu przewaga Damwon zwiększała się, a bezradne G2 traciło kolejne struktury po swojej stronie. Mistrzowie Europy byli wyłapywani raz po raz w każdym zakątku mapy, nie mogąc w żaden sposób odpowiedzieć rywalom. W 18. minucie Damwon wykorzystało Heralda na środkowej alei, dostając się w imponujący sposób do bazy G2. Tam „Jankos” i spółka byli bezradni, ich Nexus po raz ostatni w serii padł szokująco szybko i z bardzo głośnym hukiem.

