Worlds 2020: szczęście G2, Rogue w "grupie śmierci"

Wyraźnie słabsza wydaje się być grupa B, w której znalazły się LDG Gaming (Chiny), PSG Talon (Hongkong), V3 Esports (Japonia), Unicorns of Love (Rosja) oraz Rainbow7 (Meksyk). Najmniejszych problemów z awansem do głównej fazy nie powinna mieć pierwsza formacja w tym zestawieniu. Za plecami Chińczyków walkę o drugiego slota stoczą zapewne UoL oraz PSG Talon.

Grupy fazy play-in podgrzały tylko atmosferę przed daniem głównym, na które fani League of Legends czekali od dawna. W pierwszym koszyku znalazło się G2 Esports (Europa), TSM (USA), Top Esports (Chiny) oraz DAMWON Gaming (Korea Południowa), w drugim Suning (Chiny), Fnatic (Europa), JD Gaming (Chiny) a także DRX (Korea), natomiast trzeci koszyk to Gen.G (Korea), FlyQuest (USA), Machi Esports (Tajwan) i Rogue (Europa).

Jako pierwsze wylosowane zostało G2 z „Jankosem” w składzie, które zameldowało się w grupie A. Mistrzowie Europy mogą mówić o największym szczęściu tego dnia, bowiem los przydzielił im do grupy z drugiego miejsca Suning – drugie miejsce ligi chińskiej oraz Machi Esports – zwycięzcę z Tajwanu. Dodatkowo do grupy G2 Esports z fazy play-in może trafić zespół z Ameryki Północnej bądź region, który otrzymał dziką kartę. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że G2 trafiło do grupy marzeń.

