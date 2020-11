Worlds 2020: Puchar Przywoływaczy wraca do Korei!

W najważniejszym spotkaniu Ligi Legend w 2020 roku zmierzyło się Damwon Gaming – mistrz Korei – oraz Suning – trzeci zespół ligi chińskiej. Dla reprezentantów Korei, tak uznanego regionu, był to pierwszy finał Mistrzostw Świata od trzech lat.

Ostrożny początek

Obie drużyny czując presję finałowego spotkania nie kreowały ryzykownych zagrań, idąc łeb w łeb. Damwon zapisało na swoim koncie trzeciego smoka, zmuszając chińskich zawodników do walki o kolejnego, by DWG nie zgarnęło piekielnej duszy. Niezwykle twarda, długa i wyrównana potyczka zakończyła się świetnie dla Damwon, które wyeliminowało Suning i zapisało na swoim koncie duszę, przejmując kontrolę nad rozgrywką.

Gdy wydawało się, że DWG będzie rządzić i dzielić na mapie, chińskie „Lwy” wyłapały przeciwników, zabiły Barona Nashora oraz odzyskały przewagę w złocie. Chwilę później rozegrała się walka przy Elderze, który padł łupem SN, jednak to Damwon wyeliminowało czterech rywali, niwelując różnicę w złocie.

Suning zaskoczyło rywali

, co musiało być przygotowaną taktyką na takie zestawienie.

Nim rozpoczęła się druga odsłona, obie formacje zaskoczyły w drafcie. Damwon zdecydował się na Evelynn oraz Luciana, jednak Suning odpowiedziało Rengarem w dżungli , co musiało być przygotowaną taktyką na takie zestawienie.

Ponownie rozgrywka rozpoczęła się spokojnie, bez zabójstw. Drużyny skupiły się na przejmowaniu obiektów na mapie, co jakiś czas przeprowadzając wymiany na linii. Tym razem w 12. minucie padła pierwsza krew, która trafiła na konto „Canyona” i jego Evelynn. W tym samym czasie jednak Suning odpowiedziało smokiem, zbliżając się powoli do duszy.

"Bin" z Pentakillem!