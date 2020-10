Zimny prysznic na start

To TES lepiej weszło w grę. I choć mistrzowie Chin nie potrafili znacząco odskoczyć od rywali, to przez pierwsze 20 minut utrzymywali bezpieczną przewagę około dwóch tysięcy sztuk złota. Co jednak ważniejsze, zdobyli oni wszystkie trzy pierwsze smoki. Zabicie czwartego, mogło przesądzić o losach rozgrywki.

Oko za oko, gra za grę

Jeżeli ktoś myślał, że końcówka pierwszej mapy będzie preludium do szybkiego triumfu Suning, to boleśnie się rozczarował. Druga potyczka od pierwszych minut pokazała, że nikt tu nie zamierza sprzedać tanio skóry.

Ostatnią nadzieją Suning była próba zdobycia czwartego smoka, a co za tym idzie duszy. W tym momencie jednak Top Esports było już zbyt potężne, by pozwolić przeciwnikom na podejście do kolejnego drake’a.

Nie drażnij lwa

Ile czasu przeciętnie zajmuje wypracowanie 5,5 tysiąca złota przewagi w League of Legends? Prawdopodobnie większość odpowiedzi na to pytanie znacząco odbiega od wyniku Suning z trzeciej mapy. “Bin” wraz z ekipą taką zaliczkę mieli już po zaledwie 13 minutach gry! Czarny koń tegorocznych Worldsów pokazał, że absolutnie nie zadowoli się samym miejscem w top4 turnieju.

I choć taka dominacja “Lwów” mogła wielu zaskakiwać, to pogłoski o sile tej ekipy pojawiały się już przed rozpoczęciem mistrzostw. Wówczas już gdzieniegdzie słychać było, że drużyna prowadzona przez “Chashao” fenomenalnie prezentuje się na scrimach. Podczas gdy wiele teamów, jak np. G2, miało pewne problemy z adaptacją do panującej mety, opierającej się o farmiących junglerów, Suning świetnie odnajdywało się w tych realiach.

