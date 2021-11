Korea kontra Chiny w wielkim finale Worlds 2021

Naprzeciw stanie mieszana drużyna grająca pod banderą chińskiej organizacji EDward Gaming. Dla EDG jest to już szósty występ na Worldsach i powrót do najważniejszych mistrzostw po dwuletniej przerwie. EDward Gaming, aż do dziś, nie odnosił na mistrzostwach świata większych sukcesów... choć oczywiście awans do ćwierćfinałów w aż czterech edycjach, to nie byle co. To jednak najwyższa pora, by przełamać nieco rozczarowującą passę i w końcu wejść do panteonu League of Legends.