Worlds 2021: Najlepsi zagrają na Islandii. Kto zatrzyma FunPlus Phoenix?

Niemałe zmieszanie w związku z Worldsami 2021 wprowadziło Riot Games. Gdy wydawało się, że Mistrzostwa Świata bez większych kłopotów odbędą się w Chinach, postanowiono zmienić miejsce, w którym odbędzie się najważniejszy turniej League od Legends w roku.

Tak jak przewidywano, Worldsy przeniesiono do Rejkiawiku - stolicy Islandii. Wybór ten nie jest w żadnym stopniu przypadkowy. Riot Games dwukrotnie w tym sezonie korzystał z islandzkiej gościnności, organizując tam MSI 2021 oraz Valorant Masters. W trakcie trwania tych wydarzeń nie doszło do ani jednego zakażenia, co dla organizatorów mistrzostw było szczególnie ważne.

Dla Europy będą to czwarte mistrzostwa świata, które zorganizują. Odbędą się one w dniach od 5 października do 6 listopada. Faza play-in turnieju, w której weźmie udział 10 zespołów, trwać będzie do 9 października, natomiast główna faza wystartuje 11 października.

Zmiana miejsca rozgrywania Worldsów, to nie jedyna kwestia, którą zaskoczyło Riot Games. W związku z problemami reprezentantów Wietnamu, którzy mieli mieć duże problemy z przetransportowaniem się do Europy, zdecydowano, że m.in. Rogue uzyska bezpośredni awans do fazy głównej turnieju.

Formacja z "Inspiredem" oraz "Trymbim" w składzie zajęła trzecie miejsce w europejskich rozgrywkach i początkowo mieli rywalizować w play-inach. Jak trudna jest to faza, rok temu przekonali się reprezentanci MAD Lions, którzy mieli bez większych problemów awansować do turnieju głównego. Ku zaskoczeniu wszystkich, szybko pożegnali się z turniejem.

Tym samym w fazie głównej turnieju trzy regiony będą miały pełną pulę swoich reprezentantów. Chiny reprezentować będą Edward Gaming, FunPlus Phoenix oraz Royal Never Give Up, Koreę DWG Kia, Gen.G, T1, natomiast Europę MAD Lions, Fnatic oraz Rogue. Dwóch reprezentantów ma Północna Ameryka - 100 Thieves oraz Team Liquid. W fazie głównej turnieju znalazło się miejsce także dla PSG Talon.

W fazie play-in wystąpi natomiast dziesięć zespołów. Zostaną one podzielone na dwie grupy po pięć drużyn. Najlepsze formacje uzyskają bezpośredni awans do fazy głównej, natomiast ekipy z miejsc 2-3 będą rywalizowały ze sobą w spotkaniach w formacie Best of 5.

Faworytem do końcowego triumfu w Mistrzostwach Świata 2021 jest chińskie FunPlus Phoenix. Formacja zajęła drugie miejsce w finale play-offów w LPL. Ulegli oni EDG, które znajduje się za ich plecami w notowaniach bukmacherów. Formacją, której daje się również spore szanse na zwycięstwo jest DWG Kia, mistrz Korei.

Riot Games potwierdziło, że losowanie grup na Mistrzostwa Świata w 2021 roku odbędzie się 22 września! Skinem Worldsów ma być natomiast Jarvan IV, którym można już grać na serwerach PBE.

