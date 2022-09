Worldsy czas zacząć! MAD Lions, Fnatic i "Inspired" w walce o fazę grupową

I choć EG bez wątpienia będzie jednym z faworytów do awansu, to gracze podchodzą do nadchodzących zmagań z dystansem.

I choć EG bez wątpienia będzie jednym z faworytów do awansu, to gracze podchodzą do nadchodzących zmagań z dystansem.

I choć EG bez wątpienia będzie jednym z faworytów do awansu, to gracze podchodzą do nadchodzących zmagań z dystansem.

Już na starcie los nie sprzyjał MAD Lions, które w grupie będzie musiało mierzyć się zarówno z koreańskim DRX jak i chińskim RNG - obie formacje to murowani kandydaci do awansu. Dość powiedzieć, że