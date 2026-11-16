Bilibili Gaming wcale nie potrzebowało perfekcyjnego turnieju, by zdobyć mistrzostwo świata. Potrzebowało czegoś trudniejszego: wyciągania wniosków z porażek. Koniec końców jednak to właśnie chińska organizacja z Knightem na czele pokonała Gen.G 3:1, zapewniając sobie triumf w finale Worlds 2026.

Tym samym ekipa ta przerwała czteroletnią dominację Korei, przywracając najważniejsze trofeum świata w ręce Państwa Środka. Co więcej, Bilibili po drodze wyeliminowało wszystkie cztery koreańskie drużyny. Trudno o bardziej przekonujący triumf i pokaz siły.

Bohaterem chińskiego składu został Zhuo "Knight" Ding, który przez lata uchodził za jednego z najlepszych midlanerów świata, ale brakowało mu postawienia przysłowiowej kropki nad "i". W 2024 roku jego BLG przegrało finał z T1 2:3. Teraz jednak wreszcie sięgnął po Puchar Przywoływacza, zgarniając przy tym nagrodę MVP finału.

- To dowodzi, że jestem lepszy od Chovy'ego - powiedział po finale, nie ukrywając satysfakcji.

Kluczowa wojna nerwów

Gdy po pierwszej mapie zawodnicy Gen.G schodzili na przerwę, mogli mieć powody do optymizmu. Koreańczycy właśnie rozbili BLG, kończąc rozgrywkę z bilansem zabójstw 19:4. Chovy znakomicie radził sobie Syndrą, Ruler był niemal bezbłędny na Corkim, a chiński zespół całkowicie nie potrafił znaleźć sposobu na rywali. Wydawało się wówczas, że może to być bardzo szybki finał.

Tymczasem chwilę później, zamiast kolejnej jednostronnej mapy, dostaliśmy prawdziwy thriller i wojnę nerwów, która co wrażliwszych kibiców mogła śmiało przyprawić o atak serca.

Druga mapa była bowiem najdłuższą, podczas całych tegorocznych Worldsów. Obie drużyny miały swoje momenty, obie znajdowały się w sytuacjach, w których jeden błąd mógł przesądzić o wyniku. Nawet gdy Canyon zdołał przejąć Elder Drake'a, Gen.G nie potrafiło postawić kropki nad i. Chińczycy wytrzymali presję i ostatecznie przełamali obronę rywali. Ogromny udział mieli w tym Xun, który swoją Naafiri siał spustoszenie w szeregach rywali notując aż osiem zabójstw przy zaledwie jednej śmierci.

I być może to właśnie w tym momencie, po 53 minutach morderczej walki, przesądziły się losy tytułu. BLG, zamiast znaleźć się na skraju porażki, wyrównało stan gry i pokazało, że nie ma takiej presji, której nie potrafiłoby sprostać. Widać też było, że od tej chwili Chińczycy jeszcze bardziej uwierzyli w swoje możliwości. W to, że to oni mogą dyktować warunki gry z faworyzowanymi rywalami.

O podejściu BLG wiele mówi też szczegół ujawniony przez szkoleniowca ekipy. Daeny przyznał bowiem, że podczas pierwszej gry support zespołu - ON, za szybko zainicjował jeden z teamfightów, wyłamując się z założeń drużynowych.

"ON w pierwszej grze zdecydowanie się pospieszył. Rozpoczął walkę znacznie wcześniej, niż wynikało to z naszej komunikacji. Wiedziałem jednak, że sam już się za to obwinia, więc nie chciałem dodatkowo go krytykować" - mówił Daeny na pomeczowej konferencji.

I to zaufanie oraz zrozumienie trenera zdecydowanie popłaciło, bowiem na kolejnych mapach ON był niezwykle istotnym elementem swojego składu.

I o ile samo Gen.G próbowało jeszcze odwrócić losy spotkania, a w czwartej rozgrywce Ruler dwukrotnie wyeliminował Vipera już w początkowej fazie gry, to jednak na dłuższą metę to właśnie BLG pokazywało lepszy pomysł na grę i elastyczność.

Knight na Twisted Fate i Xun na Nocturnie pozwalali błyskawicznie przenosić ciężar gry w dowolne rejony mapy. Z kolei Bin siał spustoszenie w szeregach rywali swoją Gwen, a ON świetnie operował Neeko. Ostatecznie, po niemal 43 minutach, wszystko było jasne.

BLG zwyciężyło 3:1, a Knight, który został ostatecznie wybrany MVP, zakończył finał z bilansem 13 zabójstw, sześciu śmierci i 41 asyst.

Od widma eliminacji do mistrzostwa świata

Żeby jednak w pełni zrozumieć skalę triumfu BLG, trzeba wrócić do samego początku. Chińska formacja rozpoczęła bowiem pierwsza fazę od sensacyjnej porażki z europejskim Movistar KOI, a późniejsza porażka z Top Esports postawiła zespół pod ścianą.

I żeby tego było mało, w meczu decydującym o awansie na drodze "Knighta" i spółki stanęli zwycięzcy tegorocznego MSI - gracze Hanwha Life Esports, które wówczas w finale pokonało właśnie BLG.

Viper przyznawał później, że właśnie mecz z HLE wywołał u niego największy stres podczas całych mistrzostw. I to właśnie zwycięstwo z ich pogromcami z MSI pozwoliło BLG nabrać rozpędu. W ćwierćfinale Chińczycy pewnie już rozbili Dplus KIA 3:0, choć ci awansowali z fazy swiss bez porażki.

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Następnie przyszło kolejne starcie z dawnym nemesis, czyli z T1. To właśnie "Faker" i spółka pokonali BLG w finale Worldsów przed dwoma laty. Co więcej, T1 od 2013 roku wygrało wszystkie trzynaście serii BO5 przeciwko zespołom z LPL na Worlds. Każda seria jednak kiedyś się kończy i to BLG cieszyło się z triumfu 3:1.

Końcowa klasyfikacja Worlds 2026

1. Bilibili Gaming

2. Gen.G

3.-4. Invictus Gaming, T1

5.-8. Top Esports, LYON, Dplus Kia, Karmine Corp

9.-11. Movistar KOI, LØS, Hanwha Life

12.-14. CTBC Flying Oyster, Team Liquid, G2 Esports

15.-16. Team Secret Whales, Anyone's Legend