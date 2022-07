Zawodowy kolarz Wout van Aert radzi, jak zaadaptować się do długich tras

Kiedy już ma się na koncie kilka krótszych wyścigów - czy to cyclocrossowych, kolarskich czasówek, albo kryteriów ulicznych - wielu rowerzystów czuje gotowość do zmierzenia się z dłuższymi imprezami kolarskimi. Żeby wziąć udział w kilkugodzinnym, szosowym wyścigu, oprócz dobrania odpowiedniego sprzętu , trzeba popracować jeszcze nad swoją formą, wytrzymałością mentalną , odżywianiem i jeszcze kilkoma innymi aspektami. Kilka lat temu przed wyzwaniem, jakim jest przestawienie się z często co najwyżej godzinnych wyścigów cyclocrossowych na kilkugodzinne, a nawet etapowe imprezy szosowe, stanął mistrz przełajów, a obecnie gwiazda zawodowego peletonu Wout van Aert . Zapytaliśmy go więc, jak to zrobić.

8 porad Wouta van Aerta, jak przystosować się do jazdy na długim dystansie na rowerze szosowym:

1. Zbuduj wytrzymałość fizyczną

To oczywiste, że najważniejszą rzeczą jest zbudowanie większej wytrzymałości. W sezonie przełajowym trenuje się do bardzo intensywnego wysiłku w czasie jednej godziny. Aby być mocnym kolarzem szosowym, tę samą intensywność trzeba wytrzymywać przez cały długi dzień na siodełku. Bardzo dużo kilometrów budowania bazy i treningów na niskim tętnie , może uczynić twój "silnik" większym. To jest to, na czym skupiam się pomiędzy sezonem przełajowym a pierwszymi klasykami.

Kolejną ważną rzeczą w sezonie cyclocrossowym jest dopilnowanie świeżości, a jednocześnie wplatanie odpowiedniej liczby bazowych kilometrów pomiędzy startami. To sprawia, że można rywalizować na stałym poziomie przez cały. A gdy przesiadasz się na szosę, o wiele łatwiej jest szlifować formę mając mocną bazę.

2. Podejdź do tego taktycznie

Cyclocross to w zasadzie godzina walki z samym sobą. W wyścigach szosowych bardziej odczuwam rywalizację z innymi. Podczas nich trudniej jest się skupić na własnym wysiłku. Nie tylko dlatego, że są dłuższa, ale również ze względu na to, że trzeba wybrać moment, w którym musisz pójść na całość. To niemożliwe, żeby reagować na każdą ucieczkę, dlatego trzeba być sprytnym. W cyclocrossie po prostu staram się, żeby nikt nie odjechał beze mnie!

3. Dopasuj swój rowerowy plan treningowy, aby uwzględniał taper

W sezonie mój trening jest zaplanowany od wyścigu do wyścigu. Niedziela - zawody. Poniedziałek - regeneracja. Wtorek - wytrzymałość. Środa - interwały + wytrzymałość. Czwartek - prędkość. Piątek - łatwy trening + sprinty. Sobota - wyścig. Niedziela - wyścig. Potem planujemy przygotowania wokół wyścigów, w których chcę być w najlepszej formie. Pozostałe wykorzystujemy jako pole do treningu.

Na tydzień przed ważnym wyścigiem planujemy taper. Jest to tydzień z krótszymi treningami i kilkoma interwałowymi, żeby zachować moc. To daje dodatkwy zastrzyk świeżości i forma zbliża się do docelowej. Potrzebujesz takiego tygodnia, żeby w pełni naładować baterie . Muszą być pełne jeśli chcesz się ścigać na przykład przez siedem godzin.

4. Jadąc na rowerze zadbaj by było ci ciepło i sucho

Jest kilka ważnych elementów komfortu, o który musisz dbać podczas jazdy na dłuższych dystansach. Ubiór jest niezwykle istotny. Doradzam zakładanie na siebie warstw. Ciepła powinna dać się rozpinać, gdy w trakcie robi się cieplej lub bardziej sucho. Staraj się kupować rzeczy dobre jakościowo i słuchaj rad profesjonalistów - zwłaszcza w kwestii butów, koszulek itd. Drugą najważniejszą rzeczą jest wygoda na rowerze. Odpowiednie dopasowanie i ustawienie roweru, krem na otarcia i silny core są kluczowe.

5. Opanuj swoje odżywianie do perfekcji

Na długich trasach kolarskich staramy się przyjmować 90g węglowodanów na godzinę. To jest coś, co trzeba trenować. Potrzebujesz też odpowiednich cukrów, żeby wchłaniać dostarczaną przez nie energię. Ich ilość musi być wysoka, żeby przez całą jazdę poziom energii był maksymalnie wysoki. Nie czekaj z jedzeniem na to aż poczujesz głód. Postaw na przyjmowanie energii od samego początku.

Przykładowy zestaw składający się na 90g węglowodanów/godzinę jazdy zawodowego kolarza:

Butelka izotoniku (30g) – wypita w ciągu godziny

Batonik energetyczny (30g) – w 30. minucie

Żel energetyczny (30g) – na koniec każdej godziny

6. Ciesz się wyścigiem

Postaraj się zrelaksować i czerpać z tego radość! Nawet podczas wyścigów staram się rozmawiać z innymi i śmiać się tak dużo, jak się da (zwłaszcza podczas cichych momentów). To sprawia, że czas leci szybko i oszczędzasz energię mentalną na najcięższe fragmenty trasy. Nigdy nie panikuj jeśli przydarzy ci się pechowa sytuacja. Spokój jest jedyną rzeczą, dzięki której możesz wrócić do gry.

7. Wspominaj swoje przygotowania

Tylko pomyśl o swoim treningu! Nie chcę zawalić wyścigu, do którego przygotowywałem się miesiącami - na przykład z powodu deszczu. Kiedy pada staram się myśleć, że jestem mocniejszy od innych, ponieważ jestem przyzwyczajony do opadów dzięki trenowaniu cyclocrossu w zimie. Tak do tego podchodzę.

8. O wodoodporność dbaj z głową

Kupuj dobrej jakości elementy stroju kolarskiego na deszcz. Oczywiście musi to być coś wodoodpornego, ale jednocześnie oddychającego. Czasami masz to na sobie całymi godzinami. Gdy oprócz tego, że jest mokro, jeszcze jest zimno, zawsze mam na sobie wodoodporną koszulkę i spodenki, a na butach wodoodporne ochraniacze. Woda nie może spływać ci do butów.

