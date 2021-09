Wpadaj do Gdańska na światowy finał Red Bull BC One!

„Zwiedzam porty i szukam w nich weny / Miasto – recepta na wszystkie problemy” – tak o Gdańsku rapuje w numerze „Akwen” Kizo. Można mu wierzyć na słowo, można przekonać się o tym na własne oczy. Do umiejscowionego przy ujściu Wisły Gdańska warto zajrzeć zawsze, ale tym razem nadarza się ku temu wyjątkowa okazja.

Red Bull BC One World Final

, miasto Gdańsk, które jest oficjalnym partnerem wydarzenia, stanie się kolejną międzynarodową stolicą tańca i przyciągnie do siebie najlepszych b-boys, b-girls z całego świata. Dołącz do nich także ty - w tym mini przewodniku podpowiadamy, co trzeba w tym pięknym mieście zobaczyć.