Wraca LEC! Na początek superweek i hitowe starcie

zacznie się od Superweeku, czyli od tygodnia, w którym rozegrane zostaną trzy kolejki. W piątek o godzinie 18:00 rozgrywki otworzy mecz na szczycie - to właśnie MAD Lions wiosną przełamało dominację G2 Esports i sprawiło, że "Samurajowie" skończyli sezon w minorowych nastrojach.

Wydawałoby się, że faworytem tego starcia powinno być MAD Lions, które całkiem nieźle zaprezentowało się podczas MSI 2021, dochodząc do półfinału. Bukmacherzy jednak widzą niemal identycznie szanse na zwycięstwo obu zespołów. Obie formacje są również głównymi faworytami do końcowego sukcesu w letnim splicie.

Poza MAD Lions oraz G2 ekipą, na którą z całą pewnością polscy fani będą zwracać szczególną uwagę, jest Rogue, finalista poprzedniego splitu. "Łotrzyki" rozpoczną od spotkania z Excel, natomiast później czeka ich przeprawa z Team Vitality oraz Fnatic. Szczególnie interesujący będzie mecz numer dwa, ze względu na "Selfmade'a", polskiego leśnika, który w przerwie między splitami opuścił Fnatic i dołączył do francuskiej organizacji.

