Wraca LEC! Wielki przewodnik przed wiosennym splitem

Czas na trzy miesiące wielkich esportowych emocji. W rozpoczynającym się właśnie wiosennym splicie League of Legends European Championship zobaczymy 10 całkowicie nowych rosterów, gdyż żadna z drużyn nie zdecydowała się zachować kompletnego składu z 2021.

Kto wyszedł najlepiej na poczynionych zmianach? Zapraszamy na przewodnik po 19. splicie rozgrywek EU LEC.

Astralis

Matti "WhiteKnight" Sormunen w barwach Astralis © Michal Konkol/Riot Games

Skład : WhiteKnight - Zanzarah - Dajor - Kobbe - promisq

Przyszli : Dajor, Kobbe

Odeszli : MagiFelix, Jeskla

Zdecydowanie najwięcej głosów krytyki przed sezonem wylewa się właśnie na Astralis. I nie chodzi tu nawet o to, że jest to drużyna słaba (choć jest), ale jest to drużyna do bólu bezbarwna.

W Astralis zdecydowano się wymienić dwójkę carry, ale ani nowy ADC, ani tym bardziej midlaner, który jeszcze w zeszłym roku grał w 3. lidze niemieckiej, nie dają gwarancji, że będą to zmiany na lepsze. W zasadzie o każdym graczu tego zespołu w najlepszym przypadku można powiedzieć, że jest solidny, a przy okazji, a jakże, bezbarwny.

Astralis wygląda na organizację, która póki co, całkowicie nie ma pomysłu na to, jak ugryźć scenę League of Legends. Będzie to jej trzeci split w LEC i jak do tej pory niczym szczególnym nie zapadła w pamięć. Ciężko zatem, w obliczu braku rewolucji kadrowej, być optymistą przed nadchodzącym sezonem.

Gwiazda - WhiteKnight

Trzeba uczciwie przyznać, że wyróżnienie Fina wynika bardziej ze słabości jego kolegów, aniżeli z jego własnej przebojowości. Podczas gdy jednak Dajor to jedna wielka niewiadoma, Kobbe oraz promisq obecnie w LEC są raczej na fali znoszącej i być może Astralis jest ich ostatnią szansą by udowodnić, że wciąż się na ten poziom nadają, tak WhiteKnight prezentuje z reguły stabilny, niezły poziom. Jak na standardy Astralis - to dużo.

Nasz typ: wszystko powyżej 10. miejsca będzie sukcesem

Excel

Erlend "Nukeduck" Våtevik Holm w barwach Excel © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Finn - Markoon - Nukeduck - Patrik - Advienne

Przyszli: Finn

Odeszli: Kryze

Excel przebudowę swojego rosteru zaczęło tak naprawdę już w 2021 roku, gdy zdecydowano się na wymianę junglera oraz supporta, przyjście Finna to jedynie dopełnienie transformacji brytyjskiej organizacji.

Czy jednak obecnie wygląda ona dużo lepiej niż wcześniej? Nukeduck, który powinien być liderem zespołu, rozpocznie już swój 15. split w EU LEC (wcześniej LCS). Wydaje się, że Norweg swój szczyt ma już za sobą i choć nadal pozostaje solidnym ogniwem, to eksplozji formy z jego strony raczej nie ma co się spodziewać. Pytanie, jaką formę po powrocie do Europy prezentować będzie Finn. 22-latek, po roku w amerykańskim CLG wraca by udowodnić, że jest w stanie grać na miarę swojego talentu.

Gwiazda - Patrik

Czeski strzelec już w 2021 roku udowodnił, że to przede wszystkim na nim opiera się gra Excel. Był moment, gdy wydawało się, że to już ten czas, by spróbował sił w silniejszym rosterze. Póki co jednak wciąż pozostaje w XL i bez wątpienia to przede wszystkim od jego gry zależeć będzie, czy formacja wreszcie przełamie swoją klątwę i awansuje do play-offów.

Nasz typ: przełamanie klątwy i awans w bólach do fazy play-off

Fnatic

Zdravets "Hylissang" Iliev Galabov w barwach Fnatic © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Wunder - Razork - Humanoid - Upset - Hylissang

Przyszli: Wudner, Razork, Humanoid

Odeszli: Adam, Bwipo, Nisqy

Gdyby nie fakt, co podczas zimowej przerwy zrobiło Vitality, to zdecydowanie Fnatic możnaby nazwać królami polowania. Mistrz Europy - Humanoid, jeden z najbardziej obiecujących junglerów - Razork oraz jeden z najbardziej utytułowanych toplanerów w historii kontynentu - Wunder. To wszystko, wzmocnione prawdopodobnie najmocniejszym botlane’em LEC w 2021 roku sprawia, że Fnatic z miejsca staje się jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa.

Gwiazda - Hylissang

Nie ma w Europie supporta, który miałby tak wielki wpływ na grę swojego zespołu jak właśnie Bułgar. Choć zdarzają mu się gry, gdy fantazja ponosi go za bardzo, co miewa opłakane skutki, to jednocześnie niejednokrotnie to on sprawia, że nagle cała jego drużyna znajduje się w perfekcyjnej sytuacji. Dodatkowo wnosi do składu ogrom doświadczenia, w końcu jest jednym z najstarszych zawodników w lidze. 26-latek w pełni formy to poziom, nieosiągalny dla żadnego innego supporta w LEC.

Nasz typ: wicemistrzostwo, po zaciętym finale

G2 Esports

Rasmus "Caps" Winther w barwach G2 Esports © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Broken Blade - Jankos - Caps - Flakked - Targamas

Przyszli: Broken Blade, Flakked, Targamas

Odeszli: Wunder, Rekkles, Mikyx

Rewolucja. To słowo najlepiej opisuje zimę w wykonaniu G2 Esports. Wymieniono ponad połowę składu, a także cały sztab szkoleniowy. Co więcej zdecydowano się nie kontraktować kolejnych gwiazd pokroju Rekklesa, a postawiono na młodą krew. Najwięcej znaków zapytania jest przy osobie Flakkeda. Młody Hiszpan nigdy jeszcze nie miał możliwości grać na takim poziomie. Jak jednak podkreślał Jankos, w zespole potrzeba było świeżej krwi , by drużyna znów poczuła głód wygrywania.

Gwiazda - Jankos

Jeden z najlepszych jugnlerów w historii zachodniego League of Legends. Król pierwszej krwi. Kapitan drużyny. Tym razem jednak musi udowodnić, że wciąż zasługuje na miano czołówki na swojej pozycji. Rok 2021 dla niego, jak i dla całego G2 nie należał do udanych. Teraz, po przebudowie drużyny to on będzie liderem zespołu ze zdecydowanie największym doświadczeniem. W takiej roli jeszcze nigdy nie był, ale nie ma wątpliwości, że jest w stanie jej podołać.

Nasz typ: na początek, na przetarcie nowego rosteru, 3. miejsce

MAD Lions

İrfan Berk "Armut" Tükek w barwach MAD Lions © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Armut - Elyoya - Reeker - UNF0RGIVEN - Kaiser

Przyszli: Reeker, UNF0RGIVEN

Odeszli: Humanoid, Carzzy

Na papierze - jedni z większych przegranych przerwy między splitami. Z ekipy aktualnych mistrzów LEC odeszli obaj carry, a w ich miejsce przyszli gracze przynajmniej poziom słabsi. Zwłaszcza powinno być to odczuwalne na dolnej alei, gdzie fenomenalnego Carzzy’ego, którego w swoich szeregach widziałaby w zasadzie każda europejska drużyna, zastępuje znany m.in. z występów w Illuminar - UNF0RGIVEN.

Gwiazda - Kaiser

Osierocony przez Carrzy'ego Kaiser będzie musiał sprawić, by bot budowany z UNF0RGIVENem nie odstawał znacząco od tego, do czego przywykli fani drużyny w 2021 roku. Będzie to zadanie piekielnie trudne, jednak jeżeli ktoś ma zatrzeć różnicę w ADC, to będzie to właśnie niemiecki wspierający.

Nasz typ: awans do play-offów, ale nic poza tym

Misfits

Vincent "Vetheo" Berrié w barwach Misfits © Michal Konkol/Riot Games

Skład: HiRit - Shlatan - Vetheo - Neon - Mersa

Przyszli: Shlatan, Neon, Mersa

Odeszli: Razork, Kobbe, Vander

Misfits wciąż próbują odnaleźć swoje miejsce w LEC nieustannie eksperymentując ze składem. Organizacji nie można zarzucić bierności, jednak póki co jej działania często okazują się przestrzelone.

Promykiem nadziei był ostatni split, w którym Króliczki zajęły wysokie 4. miejsce. Pytanie jednak, na ile był to wynik ponad stan i na ile zmiany kadrowe są rzeczywistym wzmocnieniem pozwalającym ponownie stawić czoła najlepszym na kontynencie. Zwłaszcza, że zespół opuścił jego lider - Razork.

Gwiazda - Vetheo

Tytuł przyznany nieco na wyrost, bowiem obecnie w składzie Misfits próżno szukać jednego wybijającego się zawodnika. Ostatecznie jednak wybór padł na Vetheo, który latem 2021 pokazał, że, zwłaszcza gdy w jego ręce trafi Akali, potrafi wziąć ciężar gry na swoje barki. Ten split może być dla niego swoistym powiedzeniem "sprawdzam".

Nasz typ: miejsca 7-8

Rogue

Adrian "Trymbi" Trybus w barwach Rogue © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Odoamne - Malrang - Larssen - Comp - Trymbi

Przyszli: Marlang, Comp

Odeszli: Inspired, Hans Sama

W przypadku Rogue nie ma nawet pola do dyskusji. "Łotrzyki" 2022 to zdecydowanie słabsza piątka, niż zespół z 2021 roku. Zimą drużynę opuściło dwóch najlepszych graczy w osobach Inspireda oraz Hans Samy (wiele mówiło się o tym, że powodem były tarcia w zespole).

W zamian ściągnięto wielką niewiadomą z Korei w osobie Malranga oraz przeciętnego europejskiego ADC jakim jest Comp. Grek, co by nie robił, raczej nie ma szans nawet zbliżyć się do poziomu prezentowanego przez Hans Samę. Rogue, które dopiero co walczyło w finale LEC, gdzie było mapę od mistrzostwa, pozbawione swoich liderów, wydaje się być skazane na przeciętność.

Gwiazda - Malrang

Nasz typ: zacięta walka o play-offy, niekoniecznie udana

SK Gaming

Janik "Jenax" Bartels w barwach SK Gaming © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Jenax - Gilius - Sertuss - Jezu - Treatz

Przyszli: Gilius, Sertuss

Odeszli: Blue, Lilipp

Nie od dziś wiadomo, że SK Gaming nie należy do najbogatszych organizacji w LEC. Zasłużona formacja obecnie po prostu egzystuje, starając się nie być najsłabszą w stawce.

Wydaje się, że tym razem fani SK powinni mieć chociaż kilka momentów do radości. Przede wszystkim formacja zdołała zakontraktować niezłego leśnika w osobie Giliusa, dzięki czemu Treatz może wrócić do roli wspierającego, w czym chyba odnajduje się nieco lepiej. Na play-offy wciąż może to być za mało, ale kilku rywalom mogą napsuć krwi.

Gwiazda - Gilius

Szukanie gwiazd w składzie SK nie jest najprostszym zadaniem. To wyróżnienie w naszej ocenie przypada jednak dla Gilisua, który jeżeli podtrzyma swoją zeszłoroczną formę z Schalke 04 bez wątpienia powinien być motorem napędowym drużyny.

Nasz typ: 9. miejsce, bo trudno będzie przegrać z Astralis

Team BDS

Adam "Adam" Maanane © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Adam - Cinkrof - NUCLEARINT - xMatty - LIMIT

Całkowicie świeża krew na scenie LEC. Team BDS wykupił slota zwolnionego przez Schalke i do ligi wszedł... dość zachowawczo. Wciąż jednak roster organizacji wygląda solidniej niż chociażby Astralis czy SK. Nie jest to jednak drużyna, która z miejsca włączy się do walki o najwyższe cele, raczej szczytem marzeń pozostanie sam awans do fazy play-off.

Gwiazda - Cinkrof

Być może nieco z poczucia patriotycznego przywiązania, jednak Cinkrof przez lata spędzone w ligach regionalnych zdecydowanie udowodnił, że jest gotowy na szansę na największej scenie. Obok Targamasa był zdecydowanie najmocniej pukającym do bram LEC graczem ERL. Choć wielu fanów może już nie pamiętać, to dla Cinkrofa będzie to już drugie podejście do najlepszej ligi w Europie. Teraz jednak jest znacznie bardziej ukształtowanym graczem, niż w 2017 roku, gdy debiutował w barwach Origen.

Nasz typ: walka o play-offy. Przegrana walka.

Team Vitality

Oskar "Selfmade" Boderek w barwach Team Vitality © Michal Konkol/Riot Games

Skład: Alphari - Selfmade - Perkz - Carzzy - Labrov

Przyszli: Alphari, Perkz, Carzzy

Odeszli: SLT, LIDER, Crownshot

Czy dało się zbudować lepszy roster? W Vitality wszystko wygląda na perfekcyjnie dopasowane. "Pszczółki" ściągnęły absolutnie topowego toplanera, midlanera oraz AD Carry, do tego już wcześniej miały w składzie czołowego leśnika Europy, a wszystko uzupełnił solidny Labrov.

Co ważniejsze jednak, zwłaszcza w przypadku drużyny zbudowanej z samych gwiazd, tutaj każdy chciał grać z każdym. Alphari otwarcie mówił, że chce grać w drużynie z Perkzem, przez co był poza zasięgiem m.in. G2, podobnie zresztą jak Carzzy, który także chciał spróbować swoich sił w rosterze z Chorwatem i Brytyjczykiem. Jeżeli Vitality nie wypali, będzie to oznaczać, że w Europie nie da się zbudować superteamu.

Gwiazda - Perkz

W Vitality w zasadzie każdy mógłby zająć miejsce w tej rubryce, może poza Labrovem, i nie miałoby prawa wywoływać to kontrowersji. Wybór pada jednak na Perkza przede wszystkim nie przez wzgląd na same umiejętności, które oczywiście posiada znakomite, a na zdolności przywódcze. Perkz przez lata w G2 pokazał, że jest kapitanem przez duże "K". Właśnie ktoś taki może okazać się kluczowy, by połączyć wszystkie składowe dream teamu stworzonego przez Vitality.

Nasz typ: wszystko poza 1. miejscem będzie porażką

