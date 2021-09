Wszystko, co musisz wiedzieć o WRC 10

W WRC 10 wprowadziliśmy wiele nowych funkcji i narzędzi. Po pierwsze, do dyspozycji graczy oddaliśmy rozbudowany edytor służący do modyfikowania samochodów wszystkich możliwych kategorii: od tych historycznych, aż po najnowsze, używane w 2021 roku maszyny. Można zmienić wszystko: od malowania i materiału karoserii po logotypy sponsorów i naklejki - zarówno już przygotowane, jak i tworzone przez graczy od zera.

Bardzo ważny jest też nowy tryb dedykowany pięćdziesiątej rocznicy WRC, dzięki któremu gracze mogą przenieść się w czasie nawet do 1973 roku i doświadczyć na własnej skórze ewolucji rajdów samochodowych aż do dziś.

Kolejną, nową funkcją, są prywatne drużyny, które dają jeszcze więcej możliwości do gry w trybie kariery. Teraz można od podstaw założyć swój własny zespół i poprowadzić go do tytułu mistrzowskiego. Wprowadziliśmy tym samym nowe umiejętności, role, i cały system zarządzania zespołem.

Nowe są także Shakedowny pozwalające kierowcom i mechanikom przygotować się do właściwego rajdu. Dzięki nim możemy nie tylko dostosować paremetry samochodu do nowych warunkach, ale też przyzwyczaić się m.in. do nawierzchni. Te krótkie odcinki są także dostępne w trybie szybkiej gry, bo wiemy, jak bardzo gracze kochają tego typu wyścigi.

