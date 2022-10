WRC: Kalle Rovanperä mistrzem świata po triumfie w Rajdzie Nowej Zelandii!

Na Rajd Nowej Zelandii, wracający do kalendarza po raz pierwszy od 2012 roku, Rovanperä przyjechał jako lider mistrzostw, ale z wyraźną "zadyszką". Potrzebował zdobyć o 7 punktów więcej, niż jego główny rywal Ott Tänak, by tytuł mistrzowski przypieczętować właśnie podczas rywalizacji z bazą w Auckland.

. Podium uzupełnił sfrustrowany Ott Tänak, który stracił do triumfatora aż 50 sekund. Rovanperä tymczasem, do pakietu, dorzucił jeszcze komplet 5 punktów na Power Stage.

Na OS-ach w Nowej Zelandii Rovanperä rozpoczął spokojnie, by przypuścić atak w sobotę. To wtedy, już na początku dnia objął prowadzenie, a w niedzielę pozostał niepokonany. Ostatecznie cały rajd wygrał z ponad półminutową przewagą nad drugim, ośmiokrotnym mistrzem świata

W Nowej Zelandii Kalle miał sporo do udowodnienia, po udanie rozpoczętym sezonie, który jest jego zaledwie trzecim w WRC! Co prawda na inaugurację w Monte Carlo nie udało się stanąć na podium, to potem Fin zgarnął hat-tricka, wygrywając w Szwecji, Chorwacji oraz Portugalii. Po tym, jak na Sardynii otwierał trasę i był piąty, szybko wrócił do zwycięstw – najpierw w Kenii, a potem w Estonii. Domowe drugie miejsce w Rajdzie Finlandii pozwoliło mu jeszcze bardzie powiększyć przewagę w tabeli. Potem jednak złapał "zadyszkę" i podczas dwóch poprzednich rund zdobył jednak zaledwie dziewięć punktów i to za "ratowanie wyniku" na Power Stage'ach.

Zwycięstwo w Rajdzie Nowej Zelandii to jego ósma wygrana w jubileuszowym, trzydziestym starcie w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Dzięki temu, na dwie rundy przed końcem sezonu 2022 WRC, Rovanperä ma przewagę 64 punktów nad drugim Tänakiem. Do zdobycia pozostało maksymalnie 60 "oczek".

