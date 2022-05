Po zimowych zmaganiach w Szwecji, a następnie jeździe po asfalcie w Chorwacji, przyszedł czas na rywalizację na szutrze. Tym samym Rajd Portugalii miał być potężnym sprawdzianem nie tylko dla kierowców, ale też dla ich maszyn. Rajdówki Rally1 z szutrowymi drogami mierzyły się bowiem po raz pierwszy. Kluczem miała być niezawodność, która na próbę została wystawiona już pierwszego dnia - w piątek nie zaplanowano wizyty w serwisie pomiędzy poranną a popołudniową pętlą. Dodatkowym wyzwaniem było dobranie ustawień tak, by zachować odpowiedni balans między wykorzystaniem pełni potencjału auta i unikaniem uszkodzeń.

Po zimowych zmaganiach w Szwecji, a następnie jeździe po asfalcie w Chorwacji, przyszedł czas na rywalizację na szutrze. Tym samym Rajd Portugalii miał być potężnym sprawdzianem nie tylko dla kierowców, ale też dla ich maszyn. Rajdówki Rally1 z szutrowymi drogami mierzyły się bowiem po raz pierwszy. Kluczem miała być niezawodność, która na próbę została wystawiona już pierwszego dnia - w piątek nie zaplanowano wizyty w serwisie pomiędzy poranną a popołudniową pętlą. Dodatkowym wyzwaniem było dobranie ustawień tak, by zachować odpowiedni balans między wykorzystaniem pełni potencjału auta i unikaniem uszkodzeń.

Po zimowych zmaganiach w Szwecji, a następnie jeździe po asfalcie w Chorwacji, przyszedł czas na rywalizację na szutrze. Tym samym Rajd Portugalii miał być potężnym sprawdzianem nie tylko dla kierowców, ale też dla ich maszyn. Rajdówki Rally1 z szutrowymi drogami mierzyły się bowiem po raz pierwszy. Kluczem miała być niezawodność, która na próbę została wystawiona już pierwszego dnia - w piątek nie zaplanowano wizyty w serwisie pomiędzy poranną a popołudniową pętlą. Dodatkowym wyzwaniem było dobranie ustawień tak, by zachować odpowiedni balans między wykorzystaniem pełni potencjału auta i unikaniem uszkodzeń.

Poczuj prawdziwą prędkość rajdówek WRC podczas Rajdu Portugalii... i to z niezwykłej perspektywy!

. Fin na prowadzenie wysunął się w sobotni wieczór, ale nie mógł być pewnym zwycięstwa. W niedzielę powiększył jednak swoją przewagę do nieco ponad 15 sekund i zgarnął trzecią z rzędu wygraną w tym roku!

, a teraz do pakietu dorzucił wygraną na

zabrakło go na podium, to od drugiej rundy Kalle nie schodzi z najwyższego stopnia "pudła". Najpierw

Rovanperä kontynuuje tym samym niesamowitą serię, jaką ma od początku sezonu 2022. Co prawda podczas

Jeszcze w piątek wydawało się, że Rovanperä nie ma szans na wygraną. Jako lider mistrzostw otwierał trasę, przecierając ją jadącym za nim rywalom. Pomimo tego Kalle narzucił naprawdę dobre tempo, dzięki czemu nie zaprzepaścił szans na kolejny w tym roku triumf. Na koniec 21-letni Fin dorzucił do puli jeszcze zwycięstwo w Power Stage, dzięki czemu z Portugalii wyjeżdża z kompletem 30 punktów.

Jeszcze w piątek wydawało się, że Rovanperä nie ma szans na wygraną. Jako lider mistrzostw otwierał trasę, przecierając ją jadącym za nim rywalom. Pomimo tego Kalle narzucił naprawdę dobre tempo, dzięki czemu nie zaprzepaścił szans na kolejny w tym roku triumf. Na koniec 21-letni Fin dorzucił do puli jeszcze zwycięstwo w Power Stage, dzięki czemu z Portugalii wyjeżdża z kompletem 30 punktów.

Jeszcze w piątek wydawało się, że Rovanperä nie ma szans na wygraną. Jako lider mistrzostw otwierał trasę, przecierając ją jadącym za nim rywalom. Pomimo tego Kalle narzucił naprawdę dobre tempo, dzięki czemu nie zaprzepaścił szans na kolejny w tym roku triumf. Na koniec 21-letni Fin dorzucił do puli jeszcze zwycięstwo w Power Stage, dzięki czemu z Portugalii wyjeżdża z kompletem 30 punktów.

Wygląda na to, że mamy naprawdę dobrą passę. Walka o zwycięstwo tutaj, pomimo otwierania trasy, to coś niesamowitego. Wielu kierowców miało w ten weekend problemy, ale nasz samochód był perfekcyjny jak zawsze, więc wszyscy możemy być zadowoleni!

Wygląda na to, że mamy naprawdę dobrą passę. Walka o zwycięstwo tutaj, pomimo otwierania trasy, to coś niesamowitego. Wielu kierowców miało w ten weekend problemy, ale nasz samochód był perfekcyjny jak zawsze, więc wszyscy możemy być zadowoleni!

Wygląda na to, że mamy naprawdę dobrą passę. Walka o zwycięstwo tutaj, pomimo otwierania trasy, to coś niesamowitego. Wielu kierowców miało w ten weekend problemy, ale nasz samochód był perfekcyjny jak zawsze, więc wszyscy możemy być zadowoleni!