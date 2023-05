Rajd Portugalii 2023 Jeśli zapytać kierowcę WRC o ulubiony odcinek specjalny w całym kalendarzu, pewnie odpowie, że jest to Fafe podczas Rajdu Portugalii. W końcu to jeden z najlepszych przystanków w całym sezonie!

W niedzielę Rovanperze nie pozostał już nic innego, jak tylko przywieźć zwycięstwo do mety. Co prawda na czterech ostatnich OS-ach stracił kilka sekund na rzecz Sordo, ale nie miało to większego znaczenia. Kalle do pakietu dorzucił jeszcze wygraną w Power Stage, dzięki czemu w Rajdzie Portugalii wywalczył maksymalny dorobek 30 punktów.