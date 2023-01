Czas na sezon 2023 w WRC! Wielki sprawdzian Rovanpery

Rok 2022 bez wątpienia należał do Toyoty, ale pokazał też, że każda z nowych rajdówek ma potencjał do tego, by zwyciężać nie tylko na poszczególnych odcinkach specjalnych, ale też w całych rajdach. Z 13 rajdów siedem padło łupem załóg Toyoty, pięć wygrali reprezentanci Hyundaia, a przygotowany przez M-Sport Ford Puma Rally1 był najlepszy

, gdy zostawał w zeszłym roku mistrzem świata, o ponad pięć lat pobił rekord Colina McRae jako najmłodszego triumfatora całego cyklu. Rozpoczynający się 19 stycznia sezon 2023 będzie sprawdzianem jeszcze większym, bo zaledwie ośmiu kierowców w historii było w stanie wywalczyć tytuł więcej niż raz. Co więcej, tylko pięciu z nich zostawało mistrzami świata rok po roku. 22-letni Fin ma szansę dopisać się do tej listy.

Czego oczekujemy od sezonu 2023? Jeszcze większych emocji. A te są gwarantowane m.in. w związku z roszadami do których doszło we wszystkich ekipach. Najmniej w składzie mieszano w Toyota Gazoo Racing. Zespół de facto utrzymał skład z poprzedniego roku - odszedł tylko Esapekka Lappi, nowych twarzy brak. Liderami ekipą będą Kalle Rovanperä i Jonne Halttunen, którzy bronią mistrzowskich tytułów. 22-letni Fin postara się dołożyć kolejne trofeum do kolekcji i bić kolejne rekordy. Drugi duet, który pojedzie przez cały sezon to Elfyn Evans i Scott Martin, czyli dwukrotni wicemistrzowie świata.