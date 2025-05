Pierwsza część sezonu WRC dla Toyoty. Tanak nie składa broni

To wnioski po jednej trzeciej sezonu w rajdowych mistrzostwach świata.

Za nami Rajdy Monte Carlo, Szwecji, Kenii, Wysp Kanaryjskich i Portugalii, czyli pięć z 14 rund WRC 2025. Sytuacja w klasyfikacjach generalnych WRC wydaje się jasna i klarowna. Wśród kierowców prowadzi Elfyn Evans - ma 118 punktów, wygrał już dwa rajdy w tym sezonie, a w sumie czterokrotnie stawał na podium. Drugie miejsce zajmuje Kalle Rovanpera - ma 30 punktów mniej i ma jedno zwycięstwo. A trzecia lokata przypada Sebastienowi Ogierowi (32 punkty mniej od Evansa), który, tak jak w poprzednich latach, startuje tylko w wybranych rundach - on wygrał dwa z trzech rajdów, w których stawał na starcie. Cała trójka to reprezentanci epipy Toyota Gazoo Racing, która w klasyfiakcji zespołów ma 55 punktów zaliczki nad Hyundaiem. Pozamiatane, prawda? Nic bardziej mylnego.

Elfyn Evans w Rajdzie Portugalii 2025 © Red Bull Polska

Mocne karty Tanaka

Jest jeden gość, który po cichu zbiera siły na mocne uderzenie w kolejnej części tej kampanii i już dawał oznaki, że lekceważyć go nie wolno. W ostatni weekend w Portugalii zdecydowanie najszybszym kierowcą był Ott Tanak . Kierowca Hyundaia wygrał połowę odcinków specjalnych tej rundy, miał zdecydowanie najlepsze tempo, ale kapeć i problemy ze wspomaganiem kierownicy sprawiły, że udało mu się uzyskać tylko drugie miejsce. Estończyk, mistrz świata z 2019 roku, broni w sezonie 2025 nie złożył.

Jego strata do lidera mistrzostw świata jest tylko nieznacznie wyższa niż Ogiera i wynosi 34 punkty. Do tego Tanak punktuje we wszystkich rajdach i jest piekielnie skuteczny. W liczbie wygranych odcinków specjalnych w tym roku prowadzi - wygrał 24 próby, przy 22 Rovanpery i ledwie 14 Evansa. Brakuje tylko zwycięstw rajdach, ale to wciąż wczesny etap walki o mistrzostwo. Wciąż jest w doskonałej sytuacji, by przypuścić atak na Walijczyka - przed nami seria aż sześciu szutrowych rajdów, w tym dwa - Estonia i Finlandia, które są wręcz stworzone dla nieustraszonego kierowcy. I to mimo problemów z autem.

Ott Tanak © Red Bull Content Pool Tanak punktuje we wszystkich rajdach i jest piekielnie skuteczny, wygrał w sezonie już 24 OS-y

Hyundai, tracycyjnie już dla siebie, ma sporo przygód z samochodem, gdy dochodzi do mniejszej lub większej rewolucji w przepisach technicznych. Przed sezonem 2025 pożeganliśmy hybrydy, doszły nowe opony od firmy Hankook i koreańska marka znów musi gonić za Toyotą. Tylko w jednym rajdzie zdobyli więcej punktów niż japońscy konkurenci i do przodu pcha ich de facto tylko skuteczność Tanaka. Żeby Estończyk przestał się kręcić na orbicie faworytów, a pojechał po swój drugi tytuł w karierze potrzebuje samochodu, który go nie będzie zawodził.

Co na to Thierry Neuville , czyli drugi pretendent z Hyundaia? Aktualny mistrz świata do zespołowego kolegi traci tylko sześć punktów, jest zdecydowanie skuteczniejszy w zbieraniu punktów dodatkowych, ale na razie nie pokazał jeszcze tego wyrachowania, z którym przemierzał oesy w 2024 roku. Być może po pościgu za tytułem, który trwał w sumie 14 sezonów, jest już nasycony. Czy tak jest rzeczywiście, pokazą następne rajdy.

Pozory mylą

Dominacja kierowców Toyoty wydaje się dość pozorna. Rovanpera, który po roku jazdy na pół gwizka, miał wrócić i znów porozstawiać rywali po kątach na razie nie wygląda szałowo. Owszem, wygrał na Wyspach Kanaryjskich, ale sam otwarcie przyznaje, że dogadać się z nowymi oponami wciąż nie może, a hiszpańska runda był, znów potwierdzenie od samego Fina, anomalią. I z tonu jego wypowiedzi można na razie wywnioskować, że “dogadanie się” z oponami może mu jeszcze trochę czasu zająć.

Evans z kolei wypracował sporą przewagę w mistrzostwach świata, ale czekają go teraz przynajmniej dwa rajdy w bardzo niewdzięcznej roli - jako lider będzie otwierał trasy w kolejnych szutrowych rundach, a to oznacza tzw. odkurzanie trasy i wytyczanie optymalnego toru jazdy. Skutki momentalnie widać na stoperze. Próbkę tego zobaczyliśmy w Portugalii, gdzie Evans szybko wypisał się z grona pretendentów do zwycięstwa. Dalej nie zapowiada się łatwiej - kolejna runda to Sardynia, a potem Rajd Akropolu - obie rundy bywają gehenną dla tych, którzy na trasę ruszają jako pierwsi. Evans w swoje dotychczasowej karierze nie zasłynał z żelaznej skuteczności, systematyczności i walki do końca mimo przeciwności losu. Mistrzów poznaje się po tym, gdy pokazują siłę, gdy wiatr wieje im w oczy. W Portugalii nie podjął nawet rękawicy, by powalczyć o dodatkowe punkty za niedzielne odcinki specjalne czy Power Stage. Nie należy wykluczać, że w drugą połowę sezonu ktoś inny wjedzie jako lider cyklu.

Podziw absolutny

Początek XXI wieku został absolutnie zdominowany przez Sebastienów z Francji. Najpierw była niemal dekada dominacji Loeba , który pobił prawie wszystkie rekordy. A potem nastąpiło panowanie Ogiera, którego licznik tytułów zakończył się na liczbie osiem, czyli jeden mniej niż nieco bardziej utytułowanego rodaka. Obaj uczynili z rajdowych mistrzostw świata de facto swoje poletko, zagrodzili drogę do tytułów wielu utalentowanym kierowcom, co tylko pokazało, że do wejścia na ten poziom wyżej potrzeba czegoś więcej. To mistrzowie absolutni, a skala daru do prowadzenia auta najlepiej widoczna jest wtedy, gdy wracają po przerwie do rywalizacji.

W sezonie WRC wciąż jeszcze wiele niewiadomych © Red Bull Content Pool

W przypadku Loeba to są incydenty. Ale za to jakie. W 2018 roku w absolutnie niesamowitym stylu wygrał Rajd Katalonii, w 2022 roku wsiadł w nieznaną sobie rajdową Pumę z pilotką debiutantką i wygrał Rajd Monte Carlo. Ogier od 2022 roku też nie jest etatowym kierowcą WRC, ale jego możemy podziwiać znacznie częściej. W Portugalii podkręcił kolejny rekord - wygrał ten rajd po raz siódmy w karierze, to sztuka, która nie udała się nikomu wcześniej. Zaimponował zwłaszcza zarządzaniem tempem, gdy objął prowadzenie w imprezie i nie zdecydował się na bitwę o oesowe wygrane, gdy nie miało to aż tak dużego znaczenia. Po raz kolejny pokazał regularnym zawodnikom, że do emeryta Ogiera nieco im brakuje. Kibice rajdów mają niesamowite szczęście, że Seb wciąż chce pojawiać się na oesach.

Szutrowe mistrzostwa świata

Rajd Portugalii rozpoczął środkową część sezonu, która składa się z siedmiu rajdów na nawierzchni szutrowej. Ale będzie to też siedem kompletnie różnych imprez. W czerwcy kierowcy zmierzą się z drogami i warunkami, które wyniszczają auta - na gorącej Sardynii oraz w Grecji. Potem dwie rundy w stylu F1, czyli leśna i techniczna Estonia i oraz pełna hop Finlandia. A następnie wyprawa do Ameryki Południowej na imprezy, które nie są specjalnie objeżdżone przez kierowców - debiutujacy w WRC Rajd Paragwaju oraz impreza w Chile, której będzie to czwarty raz w mistrzostwach świata.