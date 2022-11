WRC Generations: najlepsze wskazówki na start

Kto pierwszy raz zasiądzie za kierownicą offroadowego samochodu z WRC Generations, musi się najpierw do niego przyzwyczaić. W końcu będziesz pędził nim po szutrowej drodze o szerokości trzech metrów z prędkością dochodzącą do 200 km/h! Tuż obok ciebie natomiast będzie przepaść, z której spada się setki metrów stromo w dół. Trochę inaczej niż w tradycyjnych grach wyścigowych na torze, co nie?

Kto pierwszy raz zasiądzie za kierownicą offroadowego samochodu z WRC Generations, musi się najpierw do niego przyzwyczaić. W końcu będziesz pędził nim po szutrowej drodze o szerokości trzech metrów z prędkością dochodzącą do 200 km/h! Tuż obok ciebie natomiast będzie przepaść, z której spada się setki metrów stromo w dół. Trochę inaczej niż w tradycyjnych grach wyścigowych na torze, co nie?

Kto pierwszy raz zasiądzie za kierownicą offroadowego samochodu z WRC Generations, musi się najpierw do niego przyzwyczaić. W końcu będziesz pędził nim po szutrowej drodze o szerokości trzech metrów z prędkością dochodzącą do 200 km/h! Tuż obok ciebie natomiast będzie przepaść, z której spada się setki metrów stromo w dół. Trochę inaczej niż w tradycyjnych grach wyścigowych na torze, co nie?