WRC: Rajd Akropolu, czyli powrót legendy

(obaj wygrali po jednym rajdzie w tym sezonie). To co w jeździe Ogiera jest najbardziej imponujące to fakt, że triumfował w imprezach, w których jako zawodnik otwierający trasę wygrywać raczej nie powinien. Pech i błędy rywali, odpowiednie tempo jazdy, dobre decyzje w serwisie sprawiły, że w Kenii i na Sardynii Ogier zwyciężał i odskoczył w klasyfikacji generalnej.

Szutrowy Rajd Akropolu znów jest taką rundą, która dla lidera mistrzostw świata powinna być trudna. Nauka z tego sezonu jest jednak taka, by Francuza zawsze w ścisłym gronie faworytów umieścić. Kto jeszcze może pokusić się o wygraną? Wielki apetyt ma Neuville, który wygrał w Belgii i chce jeszcze nawiązać walkę o mistrzostwo. W korzystnej sytuacji może być też Dani Sordo, który w 2013 roku był drugi, a teraz będzie miał całkiem korzystną pozycję na starcie. Skreślać nie należy też Otta Tanaka, dla którego ten sezon jest po prostu zły, ale to wciąż piekielnie szybki kierowca.

