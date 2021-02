WRC Rajd Arktyczny 2021: Oglądaj w Red Bull TV

w ostatnich latach zmagała się ze zbyt wysokimi temperaturami, przez co więcej było jazdy po błocie i szutrze niż po śniegu. W okolicy Rovaniemi takiego zagrożenia nie ma. Pod Kołem Podbiegunowym zima ma się dobrze, a mrozy o dwucyfrowych wartościach są norm. Okolica jest pięknie zaśnieżona, a to gwarantuje bajkową scenerię do walki o punkty do mistrzostw świata.

WRC pędzi przez Laponię

Jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów, to Finlandia w tym sezonie ugości dwie rundy WRC. Oprócz Rajdu Arktycznego na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano Rajd Finlandii z tradycyjną bazą w Jyvaskyli. Teraz jednak skupmy się na tym, co nas czeka w ostatni weekend lutego nieopodal Rovaniemi. Organizatorzy przygotowali 10 odcinków specjalnych o łącznej długości 251,08 km . Niemal wszystkie próby mają po 20 lub więcej kilometrów - to spore dystanse jak na warunki WRC.

W sobotę kierowcy i piloci będą mieli najwięcej pracy - do przejechania jest 144,04 km po drogach na wschód od Rovaniemi. Według harmonogramu zawodnicy spędzą w autach około 14 godzin. To solidna dawka. Rajd zakończy się w niedzielę dwukrotnym przejazdem liczącej 22,47 km próby Aittajarvi.

Czas na pierwsze zwycięstwo juniora?

Po Rajdzie Monte Carlo najwięcej powodów do zadowolenia mieli reprezentanci ekipy Toyota Gazoo Racing. Sebastien Ogier wygrał, Elfyn Evans zajął drugie miejsce, a czwarty był Kalle Rovanpera . Do podium zajętego tylko przez załogi w Yarisach WRC zabrakło naprawdę niewiele. I w Rajdzie Arktycznym też są faworytami. Po pierwsze dlatego, że Toyota triumfowała w trzech z ostatnich czterech rajdów zimowych w WRC. Do tego, zespół od dwóch lat wystawia auto w Rajdzie Arktycznym, więc ma pełny zestaw danych, jak przygotować auto do takich warunków.

