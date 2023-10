Sébastien Ogier Kiedy Sébastien Ogier w listopadzie 2020 roku wywalczył siódme mistrzostwo świata, dołączył do elitarnego grona. Tylko Sébastien Loeb ma więcej tytułów w historii WRC.

z tzw. piłką meczową. Przewaga obrońcy tytułu nad rywalami była na tyle duża, że już podczas przedostatniego tegorocznego przystanku mógł zdobyć swoje drugie mistrzostwo z rzędu. Na OS-ach rozgrywanych w Czechach, Austrii i Niemczech musiał jedynie stracić nie więcej, niż jeden punkt do

Pomimo tego, że wcale nie musiał szaleć, Rovanperä od początku jazdy po czesko-niemiecko-austriackich OS-ach narzucił świetne tempo. W piątek nie zraziły go nawet piekielne trudne warunki do jazdy, dzięki czemu dzień kończył z ponad półminutową przewagą nad

Sytuacja zmieniła się w sobotni poranek, kiedy na 10. odcinku specjalnym Rovanperä przestrzelił jedno z hamowań, obrócił się i cudem uniknął zderzenia z drzewem. W efekcie na OS-ie był dopiero ósmy i stracił mnóstwo czasu do najszybszego na etapie Neuville'a.

Do jeszcze większej sensacji doszło niedługo później na OS11. Już na początku odcinka z trasy wypadł Evans, uderzając przodem swojej Toyoty w stojącą nieopodal stodołę. W efekcie Rovanperä, dowiedziawszy się o wypadku głównego rywala, nie forsował już tempa, a nowym liderem rajdu został Neuville. Belg sobotę zakończył z 26-sekundową przewagą nad liderem mistrzostw.

