WRC Rajd Finlandii: Nastał czas Kalle Rovanpery?

to jedna z tych imprez, w której obcym, czyli zagranicznym kierowcom, jest bardzo trudno wygrywać. Wśród seryjnych zwycięzców przewodzą Marcus Gronholm i Hannu Mikkola, którzy triumfowali po siedem razy. Sześć zwycięstw zaliczył Markku Alen, a pięć Tommi Makinen. Wszyscy to Finowie. A jak z obcokrajowcami? Wielki Sebastien Loeb triumfował w tej imprezie trzykrotnie, Sebastien Ogier czy Carlos Sainz mają tylko po jednym triumfie. Ott Tanak ma dwa zwycięstwa na koncie, ale jako Estończyk, wychowywany w rajdowaniu na podobnych drogach, za pełnokrwistego obcego uchodzić nie może. Podobnie jak zastęp utalentowanych Szwedów, którzy przed laty brylowali na wszystkich kontynentach. W sumie Finowie wygrali aż 55 z 69 edycji.

że czołówka WRC to miejsce, do którego po prostu pasuje. Wysoka forma, doskonała znajomość dróg (w końcu ściga się u siebie), a do tego korzystna pozycja startowa pierwszego dnia (na trasę będzie ruszał jako czwarty) - to wszystko sprawia, że młody Fin pretenduje do zwycięstwa w kultowym rajdzie.

do zwycięstwa? Samochód. Trzy ostatnie edycje wygrywali zawodnicy za kierownicami Toyoty Yaris WRC. W 2017 roku dokonał tego Esapekka Lappi, a w dwóch kolejnych latach Ott Tanak, wówczas jeżdżący dla japońskiego producenta. Dla Toyoty Rajd Finalndii to impreza domowa - w Puuppoli mieści się główna siedziba rajdowego zespołu, to na tych drogach najczęściej testowany był Yaris WRC oraz tutaj sprawdza się wszelkie innowacje. Zespół doskonale wie, jak wykorzystać potencjał auta na tych specyficznych OS-ach, a wspomniane wyżej wyniki są tego najlepszym potwierdzeniem. Rovanperä zaznajomił się już z tym autem też wie, jak to zrobić.

ma komfortową sytuację w klasyfikacji generalnej - nad Elfynem Evansem ma 44 punkty przewagi, Thierry Neuville traci do niego już 50 punktów. Teoretycznie już w pierwszy weekend października Francuz może wywalczyć swój ósmy tytuł mistrza świata, ale nie będzie zaskoczeniem, jeśli skoncentruje się na tym, by po prostu nie uchylić głównym konkurentom szerzej drzwi z nadzieją na walkę o tytuł do samej mety sezonu. Ogier przyzwyczaił do tego, że batalie o mistrzostwo umie rozgrywać jak mało kto.