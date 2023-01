Rusza sezon WRC: Oglądaj skróty z Monte Carlo w Red Bull TV

Pierwsza edycja Rajdu Monte Carlo to 1911 rok. Od ponad 100 lat ta impreza nadaje ton rajdowej rywalizacji. Niesamowita otoczka księstwa Monako to jedno, ale trudne, nieprzewidywalne, wręcz zdradliwe trasy we francuskich Alpach tworzą klimat tego rajdu.

W tym roku organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych o łącznej długości 325 km. Dodatkowym wyzwaniem dla załóg będzie to, że w żaden z czterech dni rajdu między pętlami nie pojawia się w serwisie. Zaplanowano tylko strefy zmiany opon, gdzie nie ma ani czasu, ani warunków do dokonywania poważniejszych napraw. Zbyt duże ryzyko na trasie może się w tym roku nie opłacić.

i to on będzie otwierał trasy Rajdy Monte Carlo na pierwszych odcinkach specjalnych, ale młody Fin nie uchodzi za pretendenta do zwycięstwa w rundzie inaugurującej sezon. Jego dotychczasowe starty w Monte Carlo nie były na tyle dobre, by bić się o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Toyota ma jednak w swoim składzie faworyta absolutnego - Sébastien Ogier wygrał ten rajd ośmiokrotnie i ma ochotę na rekordowe zwycięstwo numer dziewięć. Dla Francuza to impreza rozgrywana na przydomowych drogach. W końcu urodził się i wychowywał w Gap, gdzie przez lata organizowano strefę serwisową rajdu. On jak mało kto potrafi odnaleźć się w trudnych i zdradliwych warunkach na alpejskich asfaltach.