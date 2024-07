WRC: Kalle Rovanperä ze skutera wodnego do zwycięstwa w Mikołajkach!

. Młody Fin rywalizuje w tym sezonie tylko w wybranych rundach, a mazurskich szutrów nie brał pod uwagę. We wtorek szykował swój skuter wodny do popływania po fińskich jeziorach, gdy otrzymał pilny telefon z Polski. Zespół poprosił go o zmianę planów i zastępstwo -

Rovanperä wsiadł w samolot, do Mikołajek dotarł po zmroku, a już o 6:30 następnego dnia ruszył ze swoim pilotem Jonne Halttunenem na zapoznanie z trasą. W aucie spędzili bite 14 godzin, musieli de facto dwudniową robotę wykonać w jeden dzień. W czwartek po trzykrotnym przejeździe odcinka testowego, a przed oficjalną inauguracją rajdu, siedzieli w nagraniach i notatkach, by dobrze opisać trasę.

W biurze prasowym i strefie serwisowym jego jazda wywoływała same zachwyty. Biorąc pod uwagę okoliczności startu, jego tempo było wręcz nieprawdopodobne. Kibice podczas Rajdu Polski mieli okazję zobaczyć absolutny popis kierowcy, który jest wręcz stworzony do takiej jazdy. To był prawdziwy błysk geniuszu. Zdobył 27 punktów na 30 możliwych, pomógł Toyocie zmniejszyć strarty do Hyundaia, a swojemu koledze

